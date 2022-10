Life

“Το Πρωινό” - Ρένος Χαραλαμπίδης: Κράτησα τα χρήματα που έβγαλα γιατί φοβόμουν τη φτώχεια (βίντεο)

O Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα.

Για το ενδεχόμενο ενός γάμου δήλωσε "ο γάμος είναι στο χέρι του Θεού, όταν το θέλεις τυφλώνεσαι από το θέλω σου και κάνεις λάθος επιλογές" ενώ αναφερόμενος στις συντρόφους της ζωής του "προφανώς και έκανα τις σωστές επιλογές για αυτό και δεν παντρεύτηκα ποτε, ο θρησκευτικός γάμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, ίσως επειδή τον πήρα πολύ σοβαρά το γάμο για αυτό και τον απέφυγα΄".

Για τη σχέση του με τη θρησκεία και την Εκκλησία "δεν είμαι θρησκόληπτος και ούτε φανατικός της θρησκείας μας, για αυτό και δεν βρίσκω εχθρούς στις άλλες θρησκείες και στους ανθρώπους που προσπαθούν μέσα από αυτές να βρουν μια αλήθεια'.

Τοποθετήθηκε και για τις καταγγελίες στο χώρο του θεάτρου αλλά και για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και του Δημήτρη Λιγνάδη " δεν τα παρακολουθώ πλέον με ένταση, αφήνω τη Δικαιοσύνη να μιλήσει, χαίρομαι όμως γιατί δεν μετανιώνω για τίποτα από αυτά που έχω πει όλα αυτά τα χρόνια".

Μάλιστα αναφέρθηκε και σε μία φράση που του είχε πει η μητέρα του "να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσεις".

Όσο για τη σχέση του με τα χρήματα '"προέρχομαι από οικογένεια εργατών και για αυτό πάντα είχα μία εγκράτεια, φρόντισα τα χρήματα που έβγαλα στο παρελθόν να τα κρατήσω και να τα επενδύσω σε σπίτια που αγόρασα" ενώ τόνισε "πάντα φοβόμουν τη φτώχεια για αυτό και ήμουν πολύ προσεκτικός".





