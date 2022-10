Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: το βούλευμα για την Τζωρτζίνα, την “αθωώνει” για Μαλένα και Ίριδα

Τι υποστηρίζει ο συνήγορος της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου, σχολιάζοντας το βούλευμα - "καταπέλτη" για την προφυλακισμένη 33χρονη.

Σε δήλωση του, σχετικά με το παραπεμπτικό βούλευμα - "καταπέλτη" για την Ρούλα Πισπιρίγκου, που αποφαίνεται πως πρέπει να δικαστεί για την δολοφονία και την προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας της κόρης της Τζωρτζίνας, ο συνήγορός της, Αλέξης Κούγιας, αναφέρει τα εξής:

«Όπως ήταν αναμενόμενο και όπως συμβαίνει καθημερινά σε χιλιάδες ποινικές υποθέσεις, με σπάνιες εξαιρέσεις με μόνο νομική υποδομή, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με ενδείξεις παρέπεμψε την κα Σωτηρία Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για τις πράξεις, για τις οποίες ασκήθηκε εις βάρος της η ποινική δίωξη, κάνοντας δεκτή την πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, την οποίαν αντέγραψε ακριβώς, εκτός από το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, όπου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκανε μια πρωτοφανή και καινοφανή σκέψη, ότι ακόμη και η δήθεν απόπειρα στο Καραμανδάνειο έγινε με τη χρήση κεταμίνης, διαφωνώντας ευθέως με τον κο Εισαγγελέα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η απόπειρα τελέστηκε με τη μέθοδο της ασφυξίας, γεγονός το οποίο κατά την προσωπική μου ουσιαστική και νομική κρίση αποτελεί οιονεί αθωωτικό δεδικασμένο για την πράξη της ανθρωποκτονίας, αφού αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας, γι’ αυτό και παρεσύρθη το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, ότι οι ιατροί και οι νοσηλευτές και στα δύο νοσοκομεία χορήγησαν στο αείμνηστο κοριτσάκι κεταμίνη και μάλιστα σε αυξημένες δόσεις, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς της κας κατηγορουμένης.

Όπως είναι γνωστό, μου ανετέθη γι’ αυτή την υπόθεση η υπεράσπιση της κας κατηγορουμένης μετά την ολοκλήρωση της ανακρίσεως και η μόνη διαδικαστική πράξη, την οποίαν είχα δικαίωμα και υποχρέωση να διενεργήσω, ήταν η κατάθεση υπομνήματος επί της προτάσεως του κου Εισαγγελέα.

ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΥΤΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ 25 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ 10 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΥ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΑΜΕ ΛΕΞΗ ΠΡΟΣ ΛΕΞΗ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ.

Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η έκδοση ενός παραπεμπτικού βουλεύματος δεν είναι δικαστική απόφαση και κάνουν τεράστιο λάθος όσοι θεωρούν ότι το βούλευμα αυτό και η εισαγγελική πρόταση είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κρίση των τακτικών Δικαστών και Ενόρκων που θα δικάσουν την υπόθεση.

Η δικαστική απόφαση που θα κρίνει την τύχη της κας κατηγορουμένης, θα εκδοθεί μετά την ακροαματική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχω τη δυνατότητα, εκτός των Δικαστών και του Εισαγγελέως, να εξετάσω και εγώ με τις δικές μου δικονομικές και προσωπικές δυνατότητες τους μάρτυρες, και μετά την απολογία της κας κατηγορουμένης θα εκδοθεί μια πρώτη απόφαση, η οποία και πάλι δεν θα είναι αμετάκλητη, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΗ, γιατί ακολουθούν άλλοι δυο βαθμοί δικαιοδοσίας.

Στα ελληνικά Δικαστήρια η αποδοχή των παραπεμπτικών βουλευμάτων και των εισαγγελικών προτάσεων γίνεται δεκτή σε ποσοστό, το οποίο ποτέ δεν ξεπέρασε το 20%, τουλάχιστον στις υποθέσεις που χειρίστηκα με τους συνεργάτες μου τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια που δικηγορώ, και κλασικά πρόσφατα παραδείγματα σε υποθέσεις που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα και έτυχαν πολιτικής εκμεταλλεύσεως, είναι οι υποθέσεις Ριχάρδου και Λιγνάδη, όπου ανετράπησαν και οι ποινικές διώξεις και τα παραπεμπτικά βουλεύματα από τακτικούς Δικαστές που τις έκριναν, αλλά και εκατοντάδες άλλες υποθέσεις καθημερινά που δικάζουν οι εκλεκτοί συνάδελφοί μου.

Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η συγκεκριμένη δίκη θα είναι μια από της μεγαλύτερες δίκες στα ελληνικά δικαστήρια και προσωπικά είμαι βέβαιος ότι τόσο το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, όσο και οι αντικρουόμενες επιστημονικές προσεγγίσεις, συνεπικουρούμενες από την παρουσία τεχνικών συμβούλων στο Δικαστήριο, γιατί στην προδικασία δεν υπήρχαν καθόλου τεχνικοί σύμβουλοι, ακόμα και μετά την απολογία της κας κατηγορουμένης, θα οδηγήσουν τους Δικαστές και Ενόρκους στην αθώωση της κας κατηγορημένης.

ΥΓ. Το πλέον σημαντικό με το σκεπτικό του συγκεκριμένου βουλεύματος, όσον αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της αείμνηστης Τζωρζίνας, είναι ότι διαψεύδεται πλήρως και οδηγείται σε κατάρρευση η ποινική δίωξη για τις ανθρωποκτονίες εις βάρος των δύο άλλων αειμνήστων κοριτσιών, αφού το βούλευμα κονιορτοποιεί στην κυριολεξία, και πολύ σωστά κάνει, την πρωτοφανή ιατροδικαστική γνωμοδότηση των Κριεκούκη (sic) – Καλογρηά, ότι δήθεν η απώλεια της ζωής των κοριτσιών οφείλεται σε ασφυκτικό θάνατο, δικαιώνοντας απόλυτα την κα κατηγορουμένη».





