Πολιτική

Τσίπρας σε Μπορέλ: Η ΕΕ πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία

Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό και το ουκρανικό. Τι δήλωσε προσερχόμενος στην Προσύνοδο του PES στην Πράγα.



Με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, συναντήθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, στο περιθώριο της προπαρασκευαστικής Συνόδου των Ευρωσοσιαλιστών στην Πράγα, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρουν οι εν λόγω πηγές, κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να περιορίζεται σε δηλώσεις απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα (όπως η πρόσφατη συμφωνία στη Λιβύη) αλλά οφείλει να υιοθετήσει άμεσα πακέτο κυρώσεων στη βάση του πλαισίου του 2019, το οποίο θα ενεργοποιηθεί εάν η Τουρκία παραβιάσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Επίσης, είπε ότι η Ελλάδα από πλευράς της θα πάρει τις αποφάσεις της για την επέκταση των χωρικών υδάτων της στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι πρέπει η ΕΕ να πιέσει την Τουρκία να επανέλθει στον δρόμο της διπλωματίας με την Ελλάδα, στη βάση ενός νέου πλαισίου ευρωτουρκικών σχέσεων.

Προσέθεσε ότι η Ευρώπη που υποδέχθηκε ορθώς πάνω απο 5 εκατομμύρια Ουκρανούς δεν μπορεί να παρακολουθεί να πεθαίνουν άνθρωποι στο Αιγαίο και μάλιστα να επωμίζεται η Ελλάδα τις ευρωπαϊκές, νομικές και επιχειρησιακές ευθύνες, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει δίκαιο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, πίεση στην Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να μην εργαλειοποιεί το προσφυγικό, καθώς και ένα γενναίο πρόγραμμα επανεγκαταστάσεων προς την ΕΕ.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη η ΕΕ να καταθέσει σχέδιο ειρήνης και τερματισμού της ρωσικής εισβολής και να αναπτύξει μια ουσιαστική πολιτική στρατηγικής αυτονομίας. Συμπλήρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά το κρίσιμο είναι η προώθηση της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και ότι η ίδια ευρωπαϊκή προοπτική χρειάζεται και για την Ουκρανία, Γεωργία και Μολδαβία, στις οποίες όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Τσίπρας στο PES: Ευρωπαϊκές κυρώσεις στην Τουρκία αν παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Απόλυτη αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης σε κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά, χαρακτήρισε ένα κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο ο Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στην Προσύνοδο του PES στην Πράγα.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε έναν δύσκολο χειμώνα, γι' αυτό απαιτούνται λύσεις και αποφάσεις αποτελεσματικές». Πρώτα απ' όλα, τόνισε, «η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει αν θα πορευτεί με την αρχή της αλληλεγγύης ή ο καθένας μόνος του απέναντι στην κρίση κι όποιος αντέξει». «Όπως φαίνεται να επιλέγει η Γερμανία, που χρηματοδοτεί 200 δισ. ευρώ, προκειμένου να δημιουργήσει ένα εργαλείο για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση στη Γερμανία, αλλά αρνείται παρόμοια εργαλεία για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών ή το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου», σχολίασε.

Συνεπώς, υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, «θεωρούμε ότι το κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο για τη χρηματοδότηση δράσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση σε κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε πως «την ίδια στιγμή, η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει να σταματήσει να πορεύεται σαν τον υπνοβάτη προς το γκρεμό, σε σχέση με την ουκρανική κρίση». Ειδικότερα, ανέφερε ότι «πρέπει να αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή, να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν ο πόλεμος», ενώ τόνισε ότι «δεν μπορεί τις εξελίξεις να τις καθορίζει μονάχα ο Πούτιν με τα φιλοπόλεμα σχέδιά του, τα επιθετικά του σχέδια και οι ΗΠΑ με τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα».

Τέλος, σημείωσε πως «σε ό,τι αφορά τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας, η Ευρώπη, επίσης, πρέπει να αποφασίσει αν θα έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά». Συγκεκριμένα τόνισε ότι «δεν μπορεί την ίδια στιγμή που ορθώς εναντιώνεται στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, να μην παίρνει μια σαφή θέση και στάση σε ό,τι αφορά την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας κράτους-μέλους της ΕΕ από την Τουρκία με το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο». Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι «οφείλει λοιπόν η ΕΕ να έχει μια ξεκάθαρη στάση σε ό,τι αφορά ένα πλαίσιο κυρώσεων, ένα πακέτο κυρώσεων, στη βάση του πλαισίου του 2019 που θα ενεργοποιηθεί εάν η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δυτικά του 28ου μεσημβρινού».

