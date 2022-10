Οικονομία

ΥΠΕΝ: Νέα επιδότηση για φωτοβολταϊκά, θερμοσίφωνες και εξοικονόμηση ενέργειας

Τα τέσσερα νέα επιδοτούμενα προγράμματα θα προκηρυχθούν εντός του έτους.



Σειρά επιδοτούμενων προγραμμάτων για μείωση της ενεργειακής δαπάνης νοικοκυριών και επιχειρήσεων προκηρύσσει εντός του έτους το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας.

Πρόκειται για τα προγράμματα που αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την αγορά ηλιακών θερμοσίφωνων και οικιακών συσκευών καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

Το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα προβλέπει επιδότηση για εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ρεύματος από τον ήλιο από νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες. Ήδη έχει ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση που διασφαλίζει τον απαιτούμενο "ηλεκτρικό χώρο" στο δίκτυο διανομής ενώ είναι έτοιμη η πλατφόρμα υποδοχής των αιτημάτων του ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι η προκήρυξη έως τον Ιανουάριο.

Για το πρόγραμμα "Αλλάζω συσκευή" αναμένεται έγκριση από τις Βρυξέλλες προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι επιλαχόντες, πέρα από εκείνους που έχουν ήδη ανακοινωθεί. "Όσο υπάρχουν επιλαχόντες θα προσπαθούμε να βρίσκουμε κονδύλια", ανέφερε ο κ. Σκρέκας.

Το πρόγραμμα για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα έχει προϋπολογισμό 65 εκατ. Ευρώ. Στόχος επίσης είναι η προκήρυξη ως το τέλος του έτους.

Εντός των ημερών θα γίνει η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος "Εξοικονομώ για επιχειρήσεις", ύψους 200 εκατ. Ευρώ από τα οποία 100 εκατ. θα διατεθούν σε τουριστικές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα στους τομείς εμπορίου και τουρισμού.