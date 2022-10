Life

Υποκλοπές - Daily Mail: Χάρι και Έλτον Τζον καταγγέλλουν την εφημερίδα

Εκτός από τον πρίγκιπα Χάρι και τον τραγουδιστή και άλλοι διάσημοι Βρετανοί αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του εκδότη της εφημερίδας.



Ο πρίγκιπας Χάρι, ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και άλλοι διάσημοι Βρετανοί αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του εκδότη της εφημερίδας Daily Mail, καταγγέλλοντας τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και άλλες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, όπως έγινε γνωστό σήμερα από δικηγορική εταιρεία που τους εκπροσωπεί.

Μεταξύ των διασήμων που καταγγέλλουν την Daily Mail είναι επίσης οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, ο κινηματογραφικός παραγωγός Ντέιβιντ Φέρνις (σύντροφος του Έλτον Τζον) και η Ντορίν Λόρενς, μητέρα του εφήβου Στίβεν Λόρενς που έχασε τη ζωή του σε ρατσιστική επίθεση το 1993.

Ο όμιλος Associated Newspapers, στον οποίο ανήκει η Daily Mail, διέψευσε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμους» και «άκρως δυσφημιστικούς».

Οι ενάγοντες έχουν στοιχεία σε βάρος του ομίλου Associated Newspers για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, σύμφωνα με τη δικηγορική εταιρεία Hamlins. Αναφέρει ενδεικτικά την τοποθέτηση κοριών σε αυτοκίνητα και σπίτια, καθώς και την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών.

Η δικηγορική εταιρεία Hamlins εκπροσωπεί τον πρίγκιπα Χάρι και την ηθοποιό Σέιντι Φροστ. Ο Έλτον Τζον, ο Ντέιβιντ Φέρνις, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και η Ντορίν Λόρενς εκπροσωπούνται από την Gunnercooke.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν ήρθαν σε ρήξη με τις βρετανικές ταμπλόιντ μετά τον γάμο του ζεύγους το 2018. Είχαν καταστήσει σαφές πως δεν επιθυμούσαν την παραμικρή εμπλοκή με τέσσερις μεγάλες εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένης της Daily Mail, καταλογίζοντάς τους ψεύδη.

Η ασφυκτική πίεση που ένιωθαν από τα μέσα ενημέρωσης ήταν άλλωστε ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε το ζεύγος Χάρι-Μέγκαν για να εξηγήσει γιατί πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τα βασιλικά καθήκοντα και να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

