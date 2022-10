Αθλητικά

ΝΒΑ - Αντετοκούνμπο: Ήττα των Μπακς σε ιστορικό αγώνα στο Άμπου Ντάμπι

Οι Ατλάντα Χοκς «χαμογέλασαν» στο ιστορικό ματς επίδειξης στην Etihad Arena κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς.



Οι Ατλάντα Χοκς «χαμογέλασαν» στο ιστορικό ματς επίδειξης στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι, απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο στη 10η σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ.

Τα «Γεράκια» επικράτησαν με 123-113 των «Ελαφιών», με την ομάδα του Μάικ Μπουντενχόλζερ να ψάχνει την άτυπη... εκδίκηση σε δύο βράδια από σήμερα (8/10, 19:00).

Στην πρώτη αναμέτρηση του ΝΒΑ που διεξήχθη στη Μέση Ανατολή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε χωρίς πίεση, αλλά και πάλι έκανε τη διαφορά για τους Μπακς, τελειώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη και 3 φάουλ σε 21 λεπτά συμμετοχής. Πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, εν τη απουσία των τραυματιών Κρις Μίντλετον και Τζο Ινγκλς.

Από τους Χοκς, οι Τρέι Γιανγκ και Ντεζούντε Μάρι πρωταγωνίστησαν με 22 και 25 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-33, 71-67, 101-94, 123-113

