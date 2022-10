Europa League - Ολυμπιακός: H Καραμπάχ... σκόρπισε τον “θρύλο”

Αθλητικά

O πρωταθλητής Ελλάδας ηττήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την Κάραμπάχ, στο ντεμπούτο του Μαρσέλο με τα «ερυθρόλευκα» .

Xωρίς νίκη και βαθμό παραμένει ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση και της 3ης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο του του Europa League. Καλό στο πρώτο αλλά με σημεία αποσύνθεσης μετά το 0-1 στο β΄ ημίχρονο, ο πρωταθλητής Ελλάδας ηττήθηκε με 0-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την Κάραμπαχ, στο ντεμπούτο του Μαρσέλο με τα «ερυθρόλευκα» και το 700ό παιχνίδι στην καριέρα του Βαλμπουενά.

Πλέον, μοναδικός ρεαλιστικός στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι η τρίτη θέση του ομίλου και η συνέχεια στα πλέι οφ του Conference League, αλλά ακόμη κι αυτό προϋποθέτει μεγάλη αγωνιστική βελτίωση.

Από το ξεκίνημα κιόλας ο αγώνας είχε ρυθμό και ένταση, αφού οι Αζέροι δεν θέλησαν να αμυνθούν αλλά έψαξαν εξαρχής το γκολ και στόχευσαν την πλευρά του Ρέαμπτσιουκ, όπου κινούνταν ο πολύ επικίνδυνος Αντράντε. Το πέτυχαν στο 5ο λεπτό, όταν ο Αντράντε έκανε γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ζουμπίρ σκόραρε με κεφαλιά, αλλά το VAR έδειξε σε θέση οφσάιντ τον Αντράντε στην αρχή της φάσης και το τέρμα δεν μέτρησε.

Στο 12΄ ήταν η σειρά του Ολυμπιακού να απειλήσει με το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Μπιέλ που απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ ο Mαγκομενταλίγεφ και το παιχνίδι συνεχίστηκε στην ίδια υψηλή ένταση, με πολλή πίεση και από τις δύο πλευρές και τον Σισέ να σουτάρει άστοχα στο 16΄, σε μια προσωπική ενέργεια.

Στο 22΄ ο Οβούσου βρέθηκε απέναντι στον Τζολάκη και «τσίμπησε» την μπάλα, με τον Εμβιλά να διώχνει σωτήρια σχεδόν πάνω στη γραμμή. Ο τερματοφύλακας των Αζέρων επενέβη στο 25΄ και στο 29΄ στις προσπάθειες των Ροντρίγκες και Ουί Τζο αντίστοιχα. Στο 36΄ ο Ολυμπιακός είχε νέα μεγάλη ευκαιρία, όταν σε κόρνερ του Μπιέλ ο Σισέ δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, με την μπάλα να αποκρούεται λίγο πριν τη γραμμή.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νέα ευκαιρία για τους γηπεδούχους: στο 49΄ ο Ροντρίγκες μπήκε με προσποιήσεις στην περιοχή, από αριστερά, αλλά σούταρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Μαρσέλο πήρε τη θέση του Μπουχαλάκη, στο ντεμπούτο του Βραζιλιάνου άσου στα «ερυθρόλευκα». Στο 64΄ η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από προβολή του Μασούρα μετά από σουτ του Μαρσέλο, αλλά ο Έλληνας επιθετικός ήταν οφσάιντ. Ο Ολυμπιακός ρίσκαρε δίνοντας χώρους και το πλήρωσε στο 68΄, όταν η Κάραμπαχ βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση και ο Οβούσου πλάσαρε για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν γρήγορα αλλά στάθηκαν άτυχοι, με τη σέντρα-σουτ του Μασούρα να χτυπά στο δοκάρι του Mαγκομενταλίγεφ (71΄), ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Τζολάκης έκανε σπουδαία απόκρουση στο σουτ του Κάντι.

Με τον Σισέ να μην ξέρει «που πατά και που βρίσκεται», δίνοντας μπάλα στους αντιπάλους του σε δύο περιπτώσεις, ο Σενεγαλέζος έκανε δώρο το 0-2 στην Κάραμπαχ, που σκόραρε με τον Βέσοβιτς στο 82΄ μετά το «δώρο» του Αφρικανού αμυντικού. Το μαρτύριο, όμως, είχε και συνέχεια για τους φίλους του Ολυμπιακού, που είδαν τον Σεϊντάεφ στο 86΄ να σουτάρει, την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να καταλήγει στα δίχτυα του Τζολάκη, για τη δεύτερη συνεχή ήττα του Ολυμπιακού στο γήπεδό του με το ίδιο σκορ, μετά την Φράιμπουργκ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Τζολάκης, Άβιλα, Βρσάλικο, Σισέ (83΄ Βαλμπουενά), Ρεάμπτσιουκ, Εμβιλά, Κουντέ (74΄ Χουάνγκ), Μπουχαλάκης (60΄ Μαρσέλο), Ροντρίγκες (60΄ Μασούρας), Μπιέλ, Ουί Τζο (74΄ Αμπ. Καμαρά).

ΚΑΡΑΜΠΑΧ (Γκούρμπαν Γκουρμπάνοφ): Mαγκομενταλίγεφ, Βέσοβιτς (90΄+1 Χουσεΐνοφ), Μουσταφαζάντε, Μπ. Χουσεΐνοφ, Τζαφαργκουλίεφ (46΄ Μπαϊράμοφ), Γκαράγεφ, Ρίτσαρντ Αλμέιδα (65΄ Ρομαό), Κάντι, Αντράντε (65΄ Σεϊντάεφ), Ζουμπίρ, Οβούσου (90΄+1 Όζομπιτς).

