Μουντιάλ - Μέσι: Στο Κατάρ έρχεται το “τέλος” μου

Τι είπε ο Αργεντίνος άσος για την καριέρα του και την μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, που γίνεται σε λίγες εβδομάδες, στο Κατάρ.

Ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής και σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι, ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, στο Κατάρ, θα είναι «σίγουρα» το τελευταίο του Μουντιάλ.

Ο «ψύλλος» προέβη στη δήλωση σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ESPN-Argentina, η οποία μεταδόθηκε την Πέμπτη (6/10).

«Είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο. Σίγουρα. Αισθάνομαι καλά σωματικά, μπόρεσα να κάνω μια πολύ καλή προετοιμασία φέτος, κάτι που δεν μπορούσα να κάνω πέρυσι. Ήταν απαραίτητο να φτάσω εδώ που είμαι, με καλή ψυχική κατάσταση και πολλές ελπίδες», δήλωσε ο 35χρονος άσος, που μετρά 164 συμμετοχές με την «Αλμπισελέστε».

