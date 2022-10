“Ο δρόμος για το Κατάρ” - Τάκης Λεμονής: θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή την φορά

Αθλητικά

Ποδαρικό στην εκπομπή του ΑΝΤ1, που μας… προετοιμάζει για το Μουντιάλ του Κατάρ, έκανε ο τεχνικός, Τα προγνωστικά του, οι εκτιμήσεις και οι απαντήσεις του για τους καλύτερους παίκτες.

Πρώτος καλεσμένος στην καινούρια εκπομπή του ΑΝΤ1, “Ο δρόμος για το Κατάρ” ήταν ο Τάκης Λεμονής, ο οποίος ρωτήθηκε για τις προτιμήσεις του, αλλά και για το κατά πόσον θα είναι διαφορετική η διοργάνωση του 2022 καθώς είναι η πρώτη που γίνεται χειμώνα και επίσης η πρώτη που γίνεται εν μέσω της αγωνιστικής περιόδου και όχι αφού αυτή έχει ολοκληρωθεί στα εθνικά πρωταθλήματα.

Ο Τάκης Λεμονής επεσήμανε πως ανέκαθεν ήταν υπέρμαχος του να γίνονται οι διοργανώσεις, όπως το Μουντιάλ, μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, καθώς οι παίκτες δεν θα έχουν πίσω τους την κούραση από μια ολόκληρη σεζόν και επομένως θα παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο, τονίζοντας πως αυτή πρέπει να είναι η προτίμηση για όποιον αγαπά το ποδόσφαιρο.

Ερωτηθείς για τα προγνωστικά του, για όσα θα γίνουν στο Κατάρ μέχρι το τέλος του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ο Τάκης Λεμονής είπε πως «πάντα υπάρχουν ομάδες-έκπληξη», σημείωσε όμως πως «όσον αφορά την κατάταξη, δεν νομίζω να υπάρχουν εκπλήξεις, γιατί όλοι οι καλοί παίκτες θα είναι φορμαρισμένοι».

«Πλέον τα πράγματα είναι έτσι, που όλοι θα παρουσιαστούν δυνατοί», σημείωσε ο Τάκης Λεμονής, συμπληρώνοντας πάντως πως «Η προτίμηση που έχω είναι υπέρ της Αγγλίας. Μεγάλωσα με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Μου άρεσε ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το παιχνίδι και ο κόσμος και οι παίκτες και οι ομάδες».

Σχετικά με το πόσο θα επηρεαστούν οι ομάδες με πολλούς διεθνείς στις τάξεις τους, ο τεχνικός είπε ότι «επηρεάζεται πάρα πολύ μια ομάδα που έχει πολλούς διεθνείς, αυτό το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες. Η ψυχολογία των παικτών θα επηρεαστεί από την απόδοση της ομάδας τους».

Απαντώντας στα ερωτήματα του Δημοσθένη Γεωργακόπουλου και της Έλενας Παπαδοπούλου, ο Τάκης Λεμονής είπε ότι «αγαπημένος μου παίκτης διαχρονικά είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα», ενώ στο ερώτημα ποιος θα προτιμούσε να κατακτήσει το τρόπαιο ανάμεσα στους Μέσι και Ρονάλντο, η απάντηση ήταν άμεση και με χαμόγελο… «Μέσι»

“Ο δρόμος για το Κατάρ”: κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

Το Μουντιάλ, η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Από το Σάββατο 1η Οκτωβρίου ο ΑΝΤ1 μετρά αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ του Κατάρ 2022, του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί στη Μέση Ανατολή.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, θα μας βάζουν στο κλίμα με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» θα προβάλλεται για 8 Σαββατοκύριακα, πριν από τη σέντρα του πρώτου αγώνα του 22ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και θα τα έχει όλα:

Ομάδες και σταρ της στρογγυλής θεάς που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ.

Παρουσίαση των 8 γηπέδων ποδοσφαίρου του Κατάρ που θα εντυπωσιάσουν.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις από ξένους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχουν προκριθεί με την Εθνική Ομάδα της χώρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Ιστορίες από τα… παλιά, των πιο σημαντικών στιγμών της διοργάνωσης, αλλά και αφιερώματα στους θρύλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Σημαντικούς προσκεκλημένους από τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και επώνυμους φιλάθλους καλεσμένους ζωντανά στο στούντιο και σε συνδέσεις.

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και την Έλενα Παπαδοπούλου έρχεται το Σάββατο 1η Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00.

