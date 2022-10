Οικονομία

Bild: ύφεση στην Γερμανία το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επικαλείται η εφημερίδα για την ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, στην σκιά της ενεργειακής κρίσης που πλήττει όλη την γηραιά ήπειρο και όχι μόνο.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ προβλέπει ύφεση 0,4% του ΑΕΠ και πληθωρισμό 8% την επόμενη χρονιά, αναφέρει η Bild στο φύλλο της που κυκλοφορεί σήμερα.

Η ταμπλόιντ εφημερίδα επικαλείται τις λεγόμενες «φθινοπωρινές» κυβερνητικές προβλέψεις που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη (12η Οκτωβρίου).

Τα προγνωστικά αυτά λίγο ως πολύ συνάδουν με εκείνα που έδωσαν στη δημοσιότητα την 29η Σεπτεμβρίου πέντε γερμανικά ινστιτούτα (DIW, IFO, IFW, IWH και RWI) στη φθινοπωρινή έκθεσή τους: προβλέπουν συρρίκνωση του ΑΕΠ της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας κατά 0,4% το 2023 μετά την ανάπτυξη 1,4% με την οποία αναμένουν να κλείσει η χρονιά και πληθωρισμό 8,8% την επόμενη χρονιά από 8,4% φέτος.

Σύμφωνα με την Bild, η οποία γενικά θεωρείται καλά πληροφορημένη, ο κ. Χάμπεκ προβλέπει επίσης μικρή άνοδο του ποσοστού της ανεργίας το 2023, στο 5,4%, από 5,2% φέτος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Ερντογάν: ο καβγάς στην Πράγα, η απειλή επίθεσης στην Ελλάδα και το… savoir vivre

Πυρηνικά - Ουκρανία: Ο Μπάιντεν φοβάται για “Αποκάλυψη”

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η Μάγδα Φύσσα και η κατάθεση στο Εφετείο