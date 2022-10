Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Άντζελα Γκερέκου: Ο Τόλης Βοσκόπουλος πληγώθηκε από την χώρα του

«Με φόβισε η προβολή που είχε ο Τόλης», εξομολογήθηκε η Άντζελα Γκερέκου και έκανε λόγο για μια «μαγική συνάντηση».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» με καλεσμένη την Άντζελα Γκερέκου έκανε μια αποκάλυψη για το τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Τόλη Βοσκόπουλο, μόλις ο αγαπημένος τραγουδιστής γνώρισε την γυναίκα που έμελλε να σημαδέψει την ζωή του.

Αφού αρχικά χαιρέτησε το κοινό για την νέα τηλεοπτική σεζόν και είδε την Άντζελα Γκερέκου να συγκινείται, προχώρησε στην αποκάλυψη ότι ο σπουδαίος ερμηνευτής τον είχε πάρει τηλέφωνο, μόλις είχε γνωρίσει την ηθοποιό και του είπε «φίλε την πατήσαμε, πάλι. Γνώρισα μια γυναίκα κι έχω τρελαθεί».

Στη συνέχεια ο Νίκος Χατζηνικολάου, γνωρίζοντας πως ο Τόλης Βοσκόπουλος δεν πρόκειται να… ξαναπαντρευτεί ρώτησε την Άντζελα Γκερέκου τι ήταν αυτό που τον έκανε να ανατρέψει αυτή του την απόφαση;

Η συνάντηση με τον Τόλη Βοσκόπουλο

Ένιωσα ότι ήταν να γίνει. Ήταν ευλογημένη η συνάντηση αυτή. Τη χρειαζόταν κι εκείνος πολύ και τελικά την χρειαζόμουν κι εγώ.

Ήταν μια καρμική και μια ευλογημένη συνάντηση, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη δική του ζωή. Αντίθετα εγώ, εκείνη την περίοδο ήμουν σε ένα σημείο που ήθελα πολύ να φτάσω επαγγελματικά… δουλεύοντας με τους σκηνοθέτες που ήθελα, έχοντας την αυτονομία μου, έχοντας αυτό που δούλεψα κι εγώ πολλά χρόνια.

Όμως, πραγματικά ήταν καταλυτικό και δεν πήρε πολύ χρόνο να καταλάβω κι εγώ ότι ήταν μοιραίο, με την όμορφη έννοια της λέξης, σαν μια αποστολή αν θέλεις για κάποιο ιερό και καλό λόγο.

Ο Τόλης ξαναγεννήθηκε και μαζί του βίωσα πράγματα τα οποία δεν είχα νιώσει κι εγώ ποτέ στην ζωή μου. Μείναμε μαζί 25 χρόνια παρά δύο-τρεις μήνες.

Είμαι ευγνώμων για αυτή την πορεία, παρ’ όλες τις δύσκολες στιγμές που προέρχονταν πολλές φορές από εξωγενείς παράγοντες. Ήταν ένα σχολείο ζωής κοντά σε έναν σπουδαίο άνθρωπο που λίγοι γνωρίζουν πέραν από αυτό που… έλαμπε και ήταν ο απόλυτος σταρ, ο μύθος. Κι ήρθε και η Μαρία που ήταν το επιστέγασμα κι ότι πιο ιερό για αυτή την σχέση.

Έγινε κάτι απόλυτα μαγικό

Έτσι, μοιραία ένα βράδυ -παρόλο που έχει γίνει και μία άλλη συνάντηση σε ένα νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε, που ήμουν εγώ θαμώνας τότε και απλά όταν μπήκαμε για πρώτη φορά, κάτι είπε για την ομορφιά, κάτι είπε για τα μάτια, αλλά μέχρι εκεί δεν έγινε τίποτα άλλο- όταν βρεθήκαμε σε μία κοινή παρέα για φαγητό, την ίδια περίοδο, έγινε κάτι απόλυτα μαγικό.

Από ‘κει ξεκίνησε μπορώ να πω το ταξίδι, παρ’ όλους τους ενδοιασμούς μου στην αρχή και τις δικές μου ανησυχίες, αλλά ήταν τόσο δυνατό το συναίσθημα και η ορμή της ψυχής.

Με φόβισε η προβολή που είχε ο Τόλης

Με φόβιζε, το γεγονός πως παρότι ήμουν κι εγώ αρκετά προβεβλημένη και κατάφερνα την προσωπική μου ζωή να την κρατάω προφυλαγμένη ότι ο Τόλης ήταν το ακριβώς το αντίθετο. Όχι, γιατί το επιδίωκε, αλλά επειδή ο τρόπος ζωής του, οι έντονες σχέσεις και το γεγονός ότι ήταν αυτός ο τεράστιος σταρ, είχε όλα τα φώτα πάνω και πολλές φορές δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε.

Άρα λοιπόν όλη αυτή η προβολή που ήδη υπήρχε για την κατάσταση που βίωνε και τα δικά του προβλήματα προσωπικά, οικονομικά, οτιδήποτε, σήκωναν ένα πολύ μεγάλο «σύννεφο» δημοσιότητας, προβολής που με άγχωνε και γιατί έβλεπα πράγματα που με στεναχωρούσαν πάρα πολύ.

Λόγια που λέγονταν που δεν ήθελα να τα ακούω… Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, ότι επικράτησε το γεγονός ότι θέλαμε να είμαστε μαζί και ήθελα ο Τόλης με όλη μου την ψυχή, αν μπορούσα εγώ ούσα κοντά του και εκείνος μαζί να γίνει αυτός που μπορούσε να είναι. Ο καλύτερος του εαυτός. Γιατί τότε που τον γνώρισα δεν ήταν και το ξέρετε πολύ καλά.

Δεν θα τραγουδήσω ποτέ ξανά

Μου είχε πει “Άντζελα εγώ δεν θα τραγουδήσω ποτέ ξανά. Έτσι θα είμαστε μαζί”. Του λέω “εντάξει Τόλη. Σημασία έχει να είσαι καλά, να είμαστε καλά. Στην Κέρκυρα έχω ένα πολύ ωραίο κτήμα, ένα ωραίο περιβόλι, να αφήσουμε τα πάντα να πάμε εκεί να ζήσουμε κοντά στη φύση και δεν πειράζει, θα τα αφήσω κι εγώ όλα”.

Και σε έναν χρόνο λίγο πριν παντρευτούμε, μου λέει “ξέρεις κάτι; Θέλω να τραγουδήσω”. Κι από εκεί ξεκίνησε και μια σπουδαία δεύτερη και… τρίτη μην σου πω, καριέρα.

Πληγώθηκε από τη χώρα του ο Τόλης, δεν τον σεβάστηκαν

Δεν ξέρω αν πρέπει να πω αυτά που θα πω. Αλλά αν δε τα πω και τώρα πότε να τα πω; Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε σιωπήσει. Κι εγώ κι ο Τόλης. Τώρα που έφυγε από τη ζωή μπορώ να πω ότι πληγώθηκε από τη χώρα, από το νομικό σύστημα, από το δικαστικό σύστημα, από τις αδικίες που έγιναν σε βάρος του, από τους δημοσιογράφους, τα δελτία ειδήσεων που άλλοι σεβάστηκαν και άλλοι όχι.

Ένας άνθρωπος που τώρα θα το πω και γω δεν τον ήξερα καλά, έδινε, βοηθούσε σιωπηρά. Παιδιά που ήταν εξαρτημένα τα έστειλε στα καλύτερα. Βοηθούσε, βοηθούσε, βοηθούσε. Ενώ ήταν από τους πιο καλοπληρωμένους δεν είχε καμία πρακτική σχέση με το χρήμα. Είχε κοντά του ανθρώπους που δεν εκμεταλλεύονταν; Ήταν καλά.

Το θέμα του φορολογικού ήταν δέκα χρόνια πριν στα δικαστήρια. Το πως και το γιατί το έβγαλαν, ναι θέλω να το πω, το πιστεύω οι δημοσιογράφοι ότι ο σύζυγος της Άντζελας, της πολιτικού χρωστάει αυτά που χρωστάει στην εφορία λες και ήταν πρωτοφανές.

Μάλιστα, το 2004 που μου είχαν ζητήσει να πολιτευτώ, το είχα πει. Ότι έχει φορολογικά δικαστήρια. Μήπως επηρεάζει αυτό; Και μου είχαν πει “δεν υπάρχει περίπτωση Άντζελα. Δεν υπάρχει οικογενειακή καταδίκη.

Η φορολογική περιπέτεια του Τόλη ήταν απόρροια ενός διαζυγίου. Το έζησα κι εγώ κοντά του. Αθωώθηκε η άλλη πλευρά με την εξής δικαιολογία, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ακριβώς σώας τας φρένας.

Αθωώθηκαν με αυτό το επιχείρημα από μια Δικαιοσύνη που δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Όλη του η περιουσία κατασχέθηκε από το κράτος. Αυτοί που λένε ότι ο Τόλης έκλεψε το κράτος έγινε το αντίθετο. Έχασε όλη του την περιουσία από μια κακοδικία. Κάποιοι έπεσαν σαν τα κοράκια να τον φάνε. Από τότε είπε δεν θέλω να μιλήσω. Μιλούσε με τη δουλειά του.





