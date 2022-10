Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Πανσέληνος, ο Πούτιν και τα… απωθημένα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις του τριημέρου για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα έχουμε εξερευνήσεις και αλήθειες που έρχονται στο προσκήνιο», είπε στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος επεσήμανε πως θα υπάρχουν εμφανείς αντιθέσεις σήμερα και τις επόμενες ημέρες, σημειώνοντας πως «έχουμε και Πανσέληνο στον Κριό το Σαββατοκύριακο και μπορεί να να φέρει εντάσσεις σε σχέσεις και συνεργασίες».

«Με την πανσέληνο έρχονται στην επιφάνεια λόγια και αλήθειες και ψέματα τα οποία πρέπει να τα ρυθμίσουμε», είπε η Λίτσα πατέρα, συμπληρώνοντας πως «γενικά αυτόν τον καιρό είναι σαν να μας βγαίνουν απωθημένα, σαν να λέμε αυτά που θέλαμε να πούμε από καιρό».

Σημείωσε ακόμη ότι «θα παρατηρήσουμε ακόμη και ανθρώπους που είναι μαζί, ανθρώπους που είναι φίλοι ότι θα έχουν ένταση», διευκρινίζοντας πάντως ότι «θα εξαρτηθεί και από εμάς πόσο καλό ή όχι θα είναι το Σαββατοκύριακο. Πάντως, η επόμενη εβδομάδα θα είναι καλύτερη».

Σε μια παρένθεση από τις προβλέψεις, σχετικά αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, η Λίτσα Πατέρα αφού είπε πως μελετούσε εκ νέου τον ζωδιακό χάρτη του Πούτιν, ανέφερε ότι «εάν σε αυτόν τον άνθρωπο δεν αφήσουν μια χαραμάδα ό,τι και καλά “κέρδισες”, θα είναι άσχημα τα πράγματα. Πρέπει να φύγει ο Πούτιν από όλη την ιστορία με το “φωτοστέφανο” ότι κέρδισε, αλλιώς δεν θα είναι καλά τα πράγματα».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

