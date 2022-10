Πολιτισμός

Κάρολιν Μαλόνι: Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα

Η Αμερικανίδα Πολιτικός και Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, επισκέφθηκε την Ακρόπολη και υπογράμμισε ότι ο δυτικός πολιτισμός, οφείλει ευγνωμοσύνη στον ελληνικό.

Τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και το Μουσείο της Ακρόπολης επισκέφθηκε σήμερα η Αμερικανίδα Πολιτικός και Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κα Κάρολιν Μαλόνι (Carolyn B. Maloney), συνοδευόμενη από την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτή Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, καθώς και την Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών (EAWC), κα Λούλα Λόη – Αλαφογιάννη. Σκοπός της επισκέψεως ήταν η προβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του δίκαιου αιτήματος της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ζήτημα για το οποίο παρέθεσαν και σχετική συνέντευξη τύπου.

Είχε προηγηθεί χθες σχετική συνάντηση της Ομοσπονδιακής Βουλευτού με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία εξέφρασε την συμπαράστασή της στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

Η κυρία Μαλόνι δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «ο δυτικός πολιτισμός οφείλει ένα χρέος από ευγνωμοσύνη στον ελληνικό πολιτισμό που δεν μπορούμε ποτέ να το ξεπληρώσουμε πλήρως. Κάθε φορά που τα ηνία της κυβέρνησης αλλάζουν ειρηνικά χέρια οπουδήποτε στη Δύση, θα πρέπει να είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στους Έλληνες για την εφεύρεση της δημοκρατίας…». Επισήμανε δε ότι θέλει να ενώσει τη φωνή της «με τη φωνή εκείνων που ζητούν από το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα Ελγίνεια Μάρμαρα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους: τον λαό της Ελλάδας…».

Η κυρία Μαλόνι ενημέρωσε ακόμη ότι ήρθε σε επαφή με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (Hellenic American Leadership Council), κ. Εντι Ζεμενίδη, και ότι οι δύο τους θα συνεργαστούν ώστε να ιδρυθεί μία παναμερικανική επιτροπή για να δραστηριοποιήσει τους Αμερικανούς υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών. Η κυρία Μαλόνι προσκάλεσε την κυρία Αυγερινοπούλου να παραστεί σε Επιτροπή στο Κογκρέσο προς υποστήριξη του επαναπατρισμού των Γλυπτών.

Τόσο η κυρία Μαλόνι όσο και η κυρία Αυγερινοπούλου είναι Μέλη του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών.

Αναλυτικά η δήλωση της κυρίας Αυγερινοπούλου:

Σήμερα, έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε στην Ελλάδα την κα Κάρολιν Μαλόνι (Carolyn B. Maloney), Αμερικανίδα Πολιτικό και Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την 12η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, την οποία ευχαριστούμε για την ένθερμη υποστήριξή της στο δίκαιο αίτημα όλων των Ελλήνων για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας από το Βρετανικό Μουσείο. Η κα Μαλόνι είχε καταθέσει ψήφισμα στο Κογκρέσο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, από κοινού με ομογενή βουλευτή των Ρεπουμπλικανών, Κωνσταντίνο Μπιλιράκη (Gus Bilirakis), από την 12η Περιφέρεια της Φλόριντα.

Ο Παρθενώνας, μνημείο της παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, στέκεται ως κορυφαίο παγκόσμιο μνημείο, εδώ και 2.500 χρόνια και αποτελεί το ύψιστο σύμβολο της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και της αρμονίας. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, που αποσπάστηκαν και εκλάπησαν από την Ακρόπολη των Αθηνών στις αρχές του 19ου αιώνα και σήμερα εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, αποτελούν πλέον του μισού του συνόλου του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα που σώζεται σήμερα. Η ανάγκη για την επιστροφή τους στην Αθήνα αποτελεί πολιτιστική επιταγή, διότι αφενός ο Παρθενώνας γίνεται πλήρως κατανοητός ως προς την αρχιτεκτονική αξία του συνόλου των γλυπτών του και αφετέρου τα γλυπτά αυτά αποκτούν την πραγματική τους εννοιολογική υπόσταση μόνο πλησίον του ναού, στο φυσικό και ιστορικό τους περιβάλλον, υπηρετώντας την επιταγή της ακεραιότητας του μνημείου.

Βουλευτές από την Ελλάδα και την Αμερική στηρίζουμε τη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη διεκδίκηση της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στην οποία έχει προσδώσει ένα διεθνώς βαρύ πολιτικό πρόσημο, και θα ασκήσουμε κοινοβουλευτική διπλωματία για τον επαναπατρισμό των τμημάτων των πολιτιστικών μας μνημείων με στόχο την αποκατάσταση του παγκόσμιου συμβόλου της Δημοκρατίας μας και τη διαφύλαξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ευχαριστούμε και πάλι θερμά την Ομοσπονδιακή Βουλευτή, κα Maloney, καθώς και την κα Λούλα Λόι - Αλαφογιάννη, Πρόεδρο του Ευρω-Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών, για την παρουσία τους εδώ σήμερα.

