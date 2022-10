Πολιτική

Μηταράκης: Η Ευρώπη προβληματίζεται από την εμπρηστική ρητορική της Τουρκίας

Ο Μηταράκης συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών της Τσεχίας, ο οποίος ευχαρίστησε την Ελλάδα «που φυλάσσει τα σύνορα της Ευρώπης».

Τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών της Τσεχίας κ. Vit Rakusan, υποδέχτηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Νότης Μηταράκης.

«Ο κ. Μηταράκης και ο κ. Rakusan συζήτησαν σε πολύ καλό κλίμα, με τις διμερείς σχέσεις των δυο χωρών να αποδεικνύονται για ακόμη μια φορά εξαιρετικές. Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν το μεταναστευτικό ζήτημα υπό τη σκιά των πολύνεκρων συμβάντων στο Αιγαίο, με τον κ. Μηταράκη να εκφράζει τον προβληματισμό του για την μη τήρηση των συμφωνηθέντων από πλευράς Τουρκίας όπως αυτά απορρέουν από την Κοινή Δήλωση του 2016», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση.

«Υπό τη σκιά των πολύνεκρων χθεσινών συμβάντων στο Αιγαίο, μοιράστηκα με τον κ. Υπουργό την ανησυχία και το προβληματισμό που μας προκαλεί αυτή η συμπεριφορά», είπε ο κ. Μηταράκης.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά τις κοινές δηλώσεις, «προβληματίζει συνολικά την Ευρώπη, η εμπρηστική ρητορική της Τουρκίας και οι πρακτικές εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος. Έχει έρθει η ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συλλογικά και συντονισμένα να απαιτήσει από την Τουρκία να ελέγξει τα σύνορά της, όπως ακριβώς προτάσσει το Διεθνές Δίκαιο». Παράλληλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε πως το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο θα τεθεί ως κύριο ζήτημα στην Υπουργική Σύνοδο Med 5 στην Κύπρο.

Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη:

Με μεγάλη χαρά υποδέχθηκα σήμερα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Υπουργό Εσωτερικών και Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Τσεχίας κ. Vit Rakusan και τα μέλη της αντιπροσωπείας του.

Η Ελλάδα και η Τσεχία, η οποία έχει αναλάβει και την προεδρία της ΕΕ κατά το παρόν εξάμηνο, απολαμβάνουν εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και μοιράζονται πολλές κοινές θέσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

Και οι δύο χώρες μας, συμμερίζονται απόλυτα την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Προστασία, με τρόπο που θα αποτρέπει τις μαζικές παράνομες ροές και θα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, εντός του κοινού χώρου Σένγκεν. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, σχετικά με τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Υπό τη σκιά των πολύνεκρων χθεσινών συμβάντων στο Αιγαίο, μοιράστηκα με τον κ. Υπουργό την ανησυχία και το προβληματισμό που μας προκαλεί η μη τήρηση των συμφωνηθέντων από πλευράς Τουρκίας, στην Κοινή Δήλωση του 2016.

Προβληματίζει συνολικά την Ευρώπη, η εμπρηστική ρητορική της Τουρκίας και οι πρακτικές εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος. Έχει έρθει η ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συλλογικά και συντονισμένα να απαιτήσει από την Τουρκία να ελέγξει τα σύνορά της, όπως ακριβώς προτάσσει το Διεθνές Δίκαιο.

Να αποτρέψει τις παράνομες αναχωρήσεις από το έδαφός, να καταπολεμήσει τα δίκτυα παράνομων διακινητών και να επανεκκινήσει τις επιστροφές. Εν ολίγοις να τηρήσει, επιτέλους, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει από το 2016 έναντι της ΕΕ.

Με τον κ. Υπουργό συζητήσαμε και το υπό διαπραγμάτευση Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει από τα απόγευμα σήμερα, στην Υπουργική Σύνοδο Med 5 στην Κύπρο.

Η Ελλάδα και η Τσεχία, ως μέλη αντίστοιχα των ομάδων Med-5 και V4, μπορεί να μην έχουμε πάντα ταυτόσημες απόψεις, όσον αφορά παραμέτρους του Συμφώνου, ωστόσο δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά για την εξεύρεση κοινών τόπων.

Για την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων σε μια σειρά από ζητήματα, με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη.

Θέση της Ελλάδας, αποτελεί η επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε από κοινού, για τη μείωση της πίεσης και την πρόληψη περαιτέρω κρίσεων στα κοινά εξωτερικά μας σύνορα, καθιστώντας την Ευρ. Ένωση καλύτερα προετοιμασμένη και πιο ανθεκτική.

Παράλληλα θέση της Ελλάδος, την οποία συμμερίζονται τα μέλη της ομάδας των Med-5, είναι ότι απαιτείται η επίδειξη αλληλεγγύης στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής. Αλληλεγγύη η οποία πρέπει να είναι ουσιαστική, να έχει νόημα και αντίκτυπο.

Αυτονόητα δεν μπορούν τα Κράτη Πρώτης υποδοχής να εκπληρώνουν μόνα τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκό κεκτημένο, Χωρίς επαρκή στήριξη, Χωρίς ένα «κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο προστασίας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Vit Rakusan: Ευχαριστούμε την Ελλάδα που φυλάσσει τα σύνορα της Ευρώπης

Από πλευράς του ο κ. Rakusan ο οποίος λόγω της τσεχικής προεδρίας στην ΕΕ κατέχει και τη θέση του προέδρου των υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευχαρίστησε τη χώρα μας για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων επισημαίνοντας στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων πως «θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω βήματα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Αυτά θα τα συζητήσουμε στην MED 5 που ξεκινάει αύριο».

Ο κ. Rakusan επεσήμανε πως «η Ευρώπη βρίσκεται υπό την πίεση μεγάλου κύματος μετανάστευσης.

Η Τσεχία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς έχουμε υποδεχτεί δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Έχουμε πάνω από 400.000 πρόσφυγες στην Τσεχία. Ένα μεγάλο κύμα, το οποίο μας ανάγκασε να αλλάξουμε όλο το κοινωνικό μας σύστημα».

Επίσης είπε, «η παράνομη μετανάστευση είναι πολύ μεγαλύτερη σε νούμερα. Σημειώνουμε τα υψηλότερα νούμερα από το 2015. Αναζητούμε λύσεις για την ασφάλεια των πολιτών μας. Πραγματοποιούμε ελέγχους στα σύνορα με την Σλοβακία, ωστόσο δεν είναι καθόλου εύκολο ή απλό».

Κλείνοντας είπε πως «ως προεδρία, η Τσεχία έχει ως προτεραιότητα να μιλήσουμε με τα κοινοβούλια, την Κομισιόν και τους εταίρους μας σε όλες τις χώρες. Η Τσεχική Προεδρία είναι ο λόγος που θα βρεθώ και στην MED 5. Πιέζουμε να γίνουν βήματα καλής γειτονίας ανάμεσα στις χώρες».

Επίσκεψη στην Δομή Φιλοξενίας στο Σχιστό

Στην συνέχεια ο κ. Μηταράκης και ο κ. Rakusan βρέθηκαν στην Δομή Φιλοξενίας στο Σχιστό όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους και μίλησαν με το προσωπικό της Δομής. Κατά την ξενάγησή τους, ο διοικητής της Δομής, κ. Θωμάς Παπακωνσταντίνου έκανε παρουσίαση προόδου της δομής σημειώνοντας πως πριν από την επανασύσταση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τον Ιανουάριο του ‘20, «στη δομή επικρατούσε ένα χάος. Κάθε μέρα είχαμε επεισόδια, πλέον είμαστε μία φιλήσυχη δομή χωρίς εντάσεις».

Στη συνέχεια ο Νότης Μηταράκης και ο Vit Rakusan αναχώρησαν από τη δομή με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» όπου και αναχώρησαν για την Κύπρο και τη σύνοδο των MΕD5.

