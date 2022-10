Παράξενα

Φθιώτιδα: Κέρασε στο καφενείο, τους κάλεσε στην κηδεία του και αυτοκτόνησε

Το τραγικό συμβάν βύθισε στο πένθος τους συγχωριανούς του άνδρα, ο οποίος κέρασε όσους ήταν στο καφενείο και αφού τους "κάλεσε" στην κηδεία του, έβαλε τέλος στην ζωή του

Τραγωδία σημειώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας στη Φθιώτιδα όπου ένας 90χρονος έβαλε τέλος στη ζωή.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, στηριζόμενο σε μαρτυρίες συγχωριανών του, το ίδιο πρωί είχε πάει στο καφενείο του χωριού και τους κέρασε όλους. Φεύγοντας τους ρώτησε αν θα πάνε στην κηδεία του, με τους ανθρώπους εκεί να τον πειράζουν καθώς δεν πίστεψαν ότι μιλούσε σοβαρά.

Δυστυχώς, ο ηλικιωμένος είχε πάρει την απόφασή του και ειδοποίησε μάλιστα, και κάποιους συγγενείς του καλώντας τους επίσης, στην κηδεία του. Πριν προλάβουν κι εκείνοι να ειδοποιήσουν και να ελέγξουν αν μιλούσε σοβαρά, ο 90χρονος μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μόνος του στο Παλαιοχώρι Δωριέων, έστρεψε πάνω του το κυνηγετικό όπλο που είχε και αυτοπυροβολήθηκε.

Ήταν πολύ καλός και αξιοπρεπής, όπως τον περιγράφουν όσοι τον ήξεραν. Στο σημείο έφτασαν περιπολικά του ΑΤ Αμφίκλειας προκειμένου να εξετάσουν όλα τα στοιχεία, για τη διερεύνηση της υπόθεσης που βύθισαν στο πένθος την τοπική κοινωνία.

