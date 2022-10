Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Τουρκία: Η Μεσόγειος δεν πρέπει να είναι πεδίο εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Μάλτσας είναι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Τι είπε για τα ναυάγια στο Αιγαίο και τις προκλήσεις Ερντογάν.



«Η Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί θάλασσα ειρήνης και ευημερίας και όχι πεδίο εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου από την Τουρκία» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Μάλτας Τζορτζ Βέλλα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 17ης Άτυπης Συνόδου των Αρχηγών Κρατών της Ομάδας Arraiolos στη Βαλέτα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου έκανε ειδική αναφορά στα δύο πρόσφατα πολύνεκρα ναυάγια που σημειώθηκαν στο Αιγαίο και υπογράμμισε την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή δράση, ώστε να καταπολεμηθούν τα κυκλώματα διακινητών και να αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.

Επίσης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Πρόεδρο Βέλλα για την εμπρηστική ρητορική και τον προκλητικό αναθεωρητισμό που συστηματικά προβάλλει η τουρκική ηγεσία, επιδιώκοντας την κλιμάκωση της έντασης με την Ελλάδα.

Τέλος, οι δύο Πρόεδροι τόνισαν την αμοιβαία επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των ήδη άριστων σχέσεων Ελλάδας και Μάλτας και αναφέρθηκαν στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

