Τουρκία: Το “Αμπντουλχαμίντ Χαν” βγαίνει στην ανατολική Μεσόγειο

Την παρθενική του γεώτρηση ξεκινάει από το Σάββατο το νέο τέταρτο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας «Αμπντουλχαμίντ Χαν».

Του Νικόλα Βαφειάδη

Παρότι στόχος της Άγκυρας παραμένει πάντοτε να προκαλεί και να ανεβάζει το θερμόμετρο, η γεώτρηση αυτή, με βάση την Οδηγία προς Ναυτιλομένους, που έχει εκδώσει ο Υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας θα γίνει εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου της Αττάλειας και συγκεκριμένα στα ανοικτά της Αλάνιας.

Στην περιοχή έχουν προηγηθεί αναλυτικές σεισμικές έρευνες και η Τουρκία ελπίζει ότι ίσως να καρποφορήσουν οι ενδείξεις που είχε για την ύπαρξη κοιτάσματος υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Οι γεωτρητικές εργασίες από το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» και τα συνοδά του πλοία ξεκινούν από το Σάββατο και αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, δηλαδή για έναν μήνα.

