Μετρό Πειραιά: Παραδίδονται οι νέοι σταθμοί

Πότε γίνονται τα εγκαίνια και πότε ξεκινά η λειτουργία των τριών νέων σταθμών του μετρό στον Πειραιά.

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, θα γίνουν τα εγκαίνια των τριών νέων σταθμών της Γραμμής 3 του Μετρό στον Πειραιά. Στις 2 μετά το μεσημέρι, της ίδιας ημέρας θα δοθούν σε λειτουργία οι τρεις νέοι σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό θέατρο» σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 11 Οκτωβρίου, θα τεθεί σε ισχύ ο ανασχεδιασμός λεωφορειακών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να καλούν στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Παράλληλα, όλες οι πληροφορίες για τα δρομολόγια της Γραμμής 3 του Μετρό, όπως αυτά διαμορφώνονται από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ.(www.stasy.gr)

