Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Κορίνθου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στην ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Ποιες ώρες και σε ποια σημεία θα ισχύουν.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η Τροχαία σήμερα Σάββατο 8 Οκτωβρίου στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα με την επωνυμία «33η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ».

Ειδικότερα από τις 07:30 έως τις 12:00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή, τμηματική και ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως εξής:

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και έρεισμα της Λ. Αθηνών, στο τμήμα της από τη συμβολή της με τη Λ. Κηφισού (έξοδος προς Κόρινθο – παράδρομος) μέχρι το ύψος της συμβολής της με την Ιερά Οδό (Ψ.Ν. «ΔΑΦΝΙ»), ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και έρεισμα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την είσοδο του Ψ.Ν. «ΔΑΦΝΙ» έως τη χ/θ 15+600, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και έρεισμα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη χ/θ 15+600 έως τη χ/θ 23+000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη χ/θ 23+000 έως τη χ/θ 59+800, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος (τρεις λωρίδες μειωμένου πλάτους) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη χ/θ 26+800 έως τη χ/θ 27+200 και από τη χ/θ 38+700 έως τη χ/θ 39+200, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής τεχνικών με τοπική παράκαμψη και στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της εκδήλωσης και την αποτροπή πρόκλησης πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, που θα βρίσκονται κατά μήκος αυτής.

Ειδήσεις σήμερα:

Fitch για Ελλάδα: Αμετάβλητη αξιολόγηση, δυσμενής αναθεώρηση προβλέψεων

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίες το Σάββατο

Σημεία για rapid test δωρεάν τo Σάββατο