Μητσοτάκης: η τουρκική ηγεσία να εγκαταλείψει την ακραία ρητορική κατά της χώρας μας

Όλα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πράγα.

Διπλό μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αφήνει αναπάντητες τις τουρκικές προκλήσεις, όπου και εάν αυτές εκδηλώνονται, αλλά και ότι η Αθήνα παραμένει πάντοτε υπέρ του ελληνοτουρκικού διαλόγου, εφόσον η τουρκική ηγεσία εγκαταλείψει την ακραία ρητορική κατά της χώρας μας εξέπεμψε χθες από την Πράγα και την άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο φόντο ενός διημέρου, που επισκιάστηκε από την απρόκλητη επίθεση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο δείπνο των ηγετών στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε πως «εάν η Τουρκία επιθυμεί, όπως η ίδια δηλώνει, μία παραγωγική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιληφθεί πως πρέπει να αλλάξει πορεία, ειδάλλως δεν θα βρει κανένα σύμμαχο εντός της Ε.Ε.». Εν όψει, δε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21 και 22 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες και ερωτηθείς σχετικώς ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως το πλαίσιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας είναι πάντοτε πάνω στο τραπέζι, αλλά διευκρίνισε πως «ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το εφαρμόσουμε». Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να δώσει μία ενδιαφέρουσα διάσταση, αφουγκραζόμενος και το βαρύ, όπως χαρακτηρίζεται, κλίμα για την Τουρκία στους κόλπους των Ευρωπαίων ηγετών για την απροθυμία της 'Αγκυρας να συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ανοίγοντας τη συζήτηση περί επιβολής κυρώσεων σε τουρκικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, που συνεχίζουν να κάνουν εξαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων προς τη Ρωσία μέσω Τουρκίας κατά παράβαση των εν ισχύ δυτικών κυρώσεων. Κατά τα λοιπά από την ελληνική αποστολή κάνουν λόγο για εκνευρισμό και αμηχανία της Τουρκίας και χαρακτηρίζουν το εν λόγω περιστατικό στο δείπνο των ηγετών στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ενδεικτικό των προκλήσεων, που αντιμετωπίζει καθημερινά η χώρα μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και χρήσιμο καθώς 42 ηγέτες κρατών μελών της Ένωσης και μη, είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν ιδίοις όμμασι την τουρκική προκλητικότητα και την απόπειρα της τουρκικής ηγεσίας να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα.

Στο μέτωπο της ενέργειας, στην Αθήνα πολλαπλασιάζονται οι ελπίδες για μία ουσιαστική, όσο και δραστική ευρωπαϊκή παρέμβαση με στόχο τη συγκράτηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21 και 22 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. «Διαμορφώνεται ένας κοινός τόπος στο Συμβούλιο ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή, δραστική ευρωπαϊκή παρέμβαση προκειμένου να πέσουν οι τιμές στο φυσικό αέριο και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις τις οποίες επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι αισιόδοξος ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και αφού έχει γίνει η σχετική επεξεργασία σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, θα μπορούμε να αποφασίσουμε μία τέτοια παρέμβαση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εμφανίστηκε ικανοποιημένος για το γεγονός πως οι ελληνικές προτάσεις για επιβολή πλαφόν στην διεθνή τιμή του φυσικού αερίου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της επεξεργασίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

