Αρκιοί: Η ξεχωριστή δασκάλα και ο μοναδικός μαθητής του νησιού

Η νέα δασκάλα των Αρκιών είναι μόλις 26 χρονών και διδάσκει στον μοναδικό μαθητή. Τι λέει στον ΑΝΤ1 για για το δικό της μοναχικό, αλλά συναρπαστικό ταξίδι στους Αρκιούς.

Η νέα δασκάλα στο μονοθέσιο σχολείο των Αρκιών είναι η Ιωάννα Θεοφανίδου και είναι μόλις 26 ετών.

Η εκπαιδευτικός μεγάλωσε και έμενε στη Φλώρινα, όμως από προσωπική της επιλογή, θέλησε να αφήσει την πόλη και να κάνει αυτό που αγαπά στο μικρό ακριτικό νησί με τον ένα μαθητή.

Πριν από τους Αρκιούς, για ένα χρόνο εργαζόταν σε σχολείο στους Φούρνους.

Η Ιωάννα Θεοφανίδου μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με θέα" για για το δικό της μοναχικό, αλλά συναρπαστικό ταξίδι στους Αρκιούς, και τη μάχη που δίνει για τον μοναδικό μαθητή του νησιού.

Όπως εξηγεί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 είναι δύσκολο για έναν νέο να μείνει εκεί, καθώς το χειμώνα, δεν υπάρχει ούτε μια καφετέρια.

Όνειρο της είναι να μπορέσει αυτόν τον ένα χρόνο που θα βρίσκεται στο νησί , να βοηθήσει τον μοναδικό της μαθητή, να έρθει σε επαφή με άλλα μεγαλύτερα σχολεία και μαθητές, να μοιραστούν εμπειρίες και να αλληλεπιδράσουν, λέει η νέα δασκάλα των Αρκιών.

