Bullying σε σχολείο της Σύρου: Μαθητής με κρίσεις πανικού

Μαθητής δημοτικού σχολείου του νησιού, έχει πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού από συνομηλίκους του. Το παιδί παρακολουθείται από παιδοψυχίατρο. Τι λένε γονείς μαθητών του σχολείου.

Αναστατωμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σύρου μετά το περιστατικό bullying σε δημοτικό σχολείο του νησιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα παιδί που φοιτά στο δημοτικό έχει υποστεί bullying, με αποτέλεσμα να παθαίνει κρίσεις πανικού και να παρακολουθείται από την παιδοψυχίατρο. Το εκπαιδευτικό προσωπικό και η Διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου είναι ενήμεροι για το περιστατικό και προσπαθούν να εξομαλύνουν τις καταστάσεις και να κρατήσουν ισορροπίες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή το παιδί άκουγε συνέχεια από τους συμμαθητές του να του λένε «βρωμάς», «δεν φοράς ρούχα επώνυμης εταιρείας, τι αηδίες είναι αυτές που φοράς».

Πρόκειται για λίγες μόνο από τις φράσεις που άκουγε συνέχεια τον τελευταίο καιρό το άτυχο παιδί με αποτέλεσμα να το κάνουν να αισθάνεται άσχημα και να μην θέλει να πάει στο σχολείο.

Σύμφωνα με γονείς μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου, το παιδί τις δύο τελευταίες μέρες αρνείται να πάει σχολείο και πως δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Οι ίδιοι ανέφεραν επίσης, πως πράγματι τα παιδιά είναι πολύ σκληρά ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες δημοτικού. Και πως αρκετά συχνά ακούει κανείς τα νέα παιδιά να μιλούν με ασέβεια όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και σε μεγάλους.

Σύμφωνα με γονείς που μίλησαν στο τοπικό μέσο είπαν ότι «όλοι νομίζουμε ότι το δικό μας παιδί είναι καλό και ότι τα άλλα είναι τα κακά. Πολλές φορές οι γονείς δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς οι ίδιοι το παιδί μας. Γιατί αλλιώς μπορεί να φέρεται στο σπίτι και αλλιώς στο χώρο του σχολείου ή στις παρέες. Βιαζόμαστε οι γονείς ενστικτωδώς να υπερασπίσουμε το δικό μας παιδί. Και δεν μπορούμε να δούμε ότι ίσως είναι εκείνο που δημιουργεί πρόβλημα».

