Κορονοϊός - μελέτη: Τα τρία νέα συμπτώματα

Βρετανική μελέτη αναδεικνύει τρία νέα συμπτώματα του κορονοϊού. Ποια είναια αυτά.

Όπως αναφέρει η μελέτη, τα προβλήματα στα αυτιά μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι κάποιος νοσεί με κορονοϊό. Ειδικότερα, τα συμπτώματα Covid-19 είναι η απώλεια ακοής, το βουητό και η ζαλάδες.

Μέχρι στιγμής, τα πιο γνωστά συμπτώματα, τα οποία οι περισσότεροι προσέχουν, είναι ο πονόλαιμος, ο πυρετός, καθώς και οι απώλειες γεύσης και όσφρησης.

Η νέα επιστημονική μελέτη επισημαίνει ότι, πλέον, και μία λοίμωξη στο αυτί, μπορεί να δείχνει μόλυνση από κοονοϊό.

