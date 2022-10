Αθλητικά

Superleague: οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ημέρας

Ποια ντέρμπι αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα, για την 7η αγωνιστική.

Με ποδοσφαιρικούς αγώνες με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται η super league και την Κυριακή 09/10/22.

Ο πρώτος βαθμολογικά Παναθηναϊκός, θέλει να διατηρήσει το σερί των νικών κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, (19:30) και να κάνει το 7 στα 7.

Ο Ολυμπιακός, ταξιδεύει στην Κρήτη όπου θα αναμετρηθεί με τον ΟΦΗ, στι 16:00 και την ίδια ώρα (16:30) ο ΠΑΟΚ αναμετράται με τον Λεβαδιακό, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.

Ο Άρης υποδέχεται την ΆΕΚ στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής, στις 19:15 στο Κλεάνθης Βικελίδης.

