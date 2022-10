Αθλητικά

Ινδονησία - Ποδόσφαιρο: Προσευχή για τα 131 θύματα της τραγωδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τους 131 νεκρούς της ανείπωτης τραγωδίας σε γήπεδο ποδοσφαίρου και εκκλήσεις για έρευνα και καταδίκη της αστυνομικής βίας.

Οι Ινδονήσιοι που συγκεντρώθηκαν για την προσευχή της Παρασκευής, θρήνησαν τους 131 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε βίαια επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου πριν από έξι ημέρες, εν μέσω εκκλήσεων για άμεση έρευνα, σε μια από τις πιο μεγαλύτερες τραγωδίες στα γήπεδα σε όλο τον κόσμο.

Οι περισσότεροι από αυτούς που σκοτώθηκαν μετά τον αγώνα στην πόλη Μάλαγκ, στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, πέθαναν από ασφυξία, όταν παγιδεύτηκαν καθώς προσπαθούσαν να τραπούν σε φυγή αφού η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων σε μια προσπάθεια να τους διαλύσει.

«Πολλοί από τους φιλάθλους απαιτούν να επιλυθεί άμεσα η υπόθεση, ώστε οι ψυχές εκείνων που πέθαναν να αναπαυθούν εν ειρήνη», είπε ο 53χρονος οπαδός αφού συμμετείχε στην προσευχή στο τέμενος Al Fatih κοντά στην πόλη Μάλαγκ.

Ο 53χρονος οπαδός ήταν στον αγώνα του Σαββάτου (1/10) αλλά έφυγε νωρίς επειδή φοβόταν ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν άσχημα.

Η αστυνομία έχει κατονομάσει έξι υπόπτους σε μια έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των διοργανωτών αγώνων και τριών αστυνομικών που ήταν παρόντες.

Η τραγωδία πυροδότησε κατηγορίες για τη σκληρή στάση της αστυνομίας στο έθνος της Νοτιοανατολικής Ασίας, κάνοντας χρήση δακρυγόνων εντός του σταδίου, κάτι που απαγορεύεται από την FIFA.

Μηνύματα και αφίσες έχουν κολληθεί στις πόρτες και τους τοίχους του γηπέδου, ορισμένοι απαιτούν τον τερματισμό της «αστυνομικής βαρβαρότητας» και η Διεθνής Αμνηστία Ινδονησίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η τραγωδία «δείχνει τι μπορεί να συμβεί όταν επιτραπεί η υπερβολική χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουμε ατιμώρητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Κέρασε στο καφενείο, τους κάλεσε στην κηδεία του και αυτοκτόνησε

Πύργος: Ηλικιωμένη πάλεψε και εξουδετέρωσε τον επίδοξο κλέφτη

Δίκη Φιλιππίδη: H Θάλεια Ματίκα, ο βιασμός και η Ζέτα Μακρυπουλια