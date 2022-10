Αθλητικά

Ινδονησία: Θρήνος και οργή για την τραγωδία σε γήπεδο (εικόνες)

Συγκλονισμένη η κοινωνία της Ινδονησίας από την τραγωδία. Ξεκινά έρευνα για να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Συγκλονισμένη από την τραγωδία που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου και είχε απολογισμό, τουλάχιστον 125 νεκρούς και 323 τραυματίες, είναι η κοινωνία της Ινδονησίας. Η κυβέρνηση της χώρας, ζητά τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, για όσα συνέβησαν στο στάδιο Καντζουρουχάν στην πόλη Μαλάνγκ, στα ανατολικά της νήσου Ιάβας, μετά την εντός έδρας ήττα της Αρέμα με 3-2 από την Περσεμπάγια Σουραμπάγια.

Ο υπουργός Ασφαλείας, Μαχφούντ, κάλεσε την αστυνομία της Ινδονησίας να «αναγνωρίσει» τους ανθρώπους που «έπραξαν τα εγκλήματα», λέγοντας ότι «πρέπει να ληφθούν μέτρα εναντίον τους» και πρόσθεσε σε δήλωση που έκανε σε τηλεοπτικό σταθμό: «Ζητάμε από την εθνική αστυνομία να βρει τους δράστες των εγκλημάτων τις επόμενες ημέρες».

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν οι οπαδοί της τοπικής ομάδας Αρέμα, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και η αστυνομία «απάντησε», με ρίψη δακρυγόνων στις γεμάτες κερκίδες του γηπέδου, που ήταν κατάμεστο από 42.000 άτομα. Στην συνέχεια, οι θεατές έσπευσαν μαζικά στις στενές πόρτες του γηπέδου, όπου πολλοί ποδοπατήθηκαν και πνίγηκαν, όπως αποκάλυψαν αυτόπτες μάρτυρες.

Μεταξύ των νεκρών, υπάρχουν και δύο αστυνομικοί, ενώ η αστυνομία, περιέγραψε το περιστατικό ως «ταραχή», την ώρα που επιζώντες της τραγωδίας, την κατηγορούν για υπερβολική αντίδραση, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων θεατών, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν ανήλθε σε 32 από 17, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης. Η ηλικία τους είναι από 3 έως 17 ετών, όπως είπε στο Reuters ο Ναχάρ, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Γυναικείας Ενδυνάμωσης και Προστασίας του Παιδιού.

«Ένα από τα μηνύματά μας είναι ότι οι αρχές διερευνούν αυτό το δράμα ενδελεχώς. Και απαιτούμε λογοδοσία. Απαιτούμε δικαιοσύνη για τους νεκρούς μας. Ποιος θα καταδικασθεί;», αναρωτήθηκε ο 25χρονος, Αντίκα, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επίθετό του.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Τζόκο Γουιντόντο, ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για το κίνημα του πλήθους, αλλά οι οργανώσεις για τα δικαιώματα, απαιτούν να διεξαχθεί ανεξάρτητα και ζητούν από την αστυνομία να λογοδοτήσει για την χρήση δακρυγόνων σε περιορισμένο χώρο.

«Καλούμε τις αρχές να διεξαγάγουν μια άμεση, ενδελεχή και ανεξάρτητη έρευνα για την χρήση δακρυγόνων στο γήπεδο και να διασφαλίσουν, ότι όσοι διέπραξαν αυτά τα αδικήματα θα δικασθούν σε ανοιχτό δικαστήριο. Αυτές οι απώλειες ανθρώπινων ζωών, δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της Διεθνούς Αμνηστίας.

Ο υπουργός Ασφαλείας, Μαχφούντ, δήλωσε ότι τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής θα επιλεγούν τις επόμενες 24 ώρες και ότι θα είναι μέλη της κυβέρνησης, αναλυτές, στελέχη του κόσμου του ποδοσφαίρου, των μέσων ενημέρωσης και των πανεπιστημίων. Οι αρχές θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας το συντομότερο δυνατό, όπως πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι «η αποστολή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τις επόμενες δύο ή τρεις εβδομάδες».

Η οργή της τοπικής κοινωνίας, βαίνει αυξανόμενη προς τις αρχές, ειδικά στο διαδίκτυο, καθώς προέκυψαν νέες πληροφορίες για την τραγωδία.

«Υπήρχαν οπαδοί που πέθαναν στα χέρια των παικτών», είπε ο Χαβιέρ Ρόκα, ο Χιλιανός προπονητής της Αρέμα, μιλώντας στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό «Cadena Ser» και συνέχισε: «Νομίζω ότι η αστυνομία το πήγε πολύ μακριά».

Η βία των οπαδών είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα στην Ινδονησία, όπου οι αναμετρήσεις συλλόγων, έχουν συχνά μετατραπεί σε θανατηφόρες συγκρούσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι υπό τον φόβο επεισοδίων, οι φίλαθλοι της Περσεμπάγια Σουραμπάγια, δεν είχαν την δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήρια για το ντέρμπι του περασμένου Σαββάτου.

