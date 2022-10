Κοινωνία

Ναυάγιο στα Κύθηρα: μακραίνει η λίστα των νεκρών

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων στο ναυάγιο των Κυθηρων/ Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών.

Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί από το ναυάγιο ιστιοφόρου σκάφους που μετέφερε περίπου 95 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή Διακόφτι Κυθήρων.

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων αγνοουμένων.

Έως το μεσημέρι είχαν ανασυρθεί άλλοι δύο σοροί ανδρών από κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών ενώ στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά του λιμενικού σώματος και ένα περιπολικό όχημα από ξηράς.

Σημειώνεται ότι το ιστιοφόρο σκάφος βυθίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης μετά από πρόσκρουση σε βράχια ενώ έως τώρα έχουν διασωθεί ογδόντα αλλοδαποί (55 άνδρες, 7 γυναίκες, 17 αγόρια, 1 κορίτσι).

