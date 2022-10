Κοινωνία

Ναυάγιο στα Κύθηρα: Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό αγνοουμένων

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων στο Διακόφτι Κυθήρων. Χθες ανασύρθηκαν 6 σοροί.

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Διακόφτι Κυθήρων από στελέχη της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού για τον εντοπισμό των αγνοουμένων του ιστιοφόρου σκάφους που μετέφερε 95 μετανάστες και βυθίστηκε μετά από πρόσκρουση σε βράχια.

Συνολικά μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί ογδόντα αλλοδαποί (55 άνδρες, 7 γυναίκες, 17 αγόρια, 1 κορίτσι), ενώ απογευματινές ώρες χθες εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν από στελέχη της ΜΥΑ 6 σοροί μεταναστών (4 άνδρες και 2 γυναίκες) που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

