Σεισμός στον Κορινθιακό - Τσελέντης: Ανησυχία και επιφυλακή για την απουσία μετασεισμών (βίντεο)

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τον σεισμό στον Κορινθιακό και τι τον προβληματίζει. Τι είπε για το τράβηγμα των νερών προς τα πίσω.

Για τον σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο που ταρακούνησε τη Φωκίδα και έγινε αισθητός και στην Αττική μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Τσελέντης.

Αρχικά ο κ. Τσελέντης εξέφρασε τον προβληματισμό του για την υποτονική μετασεισμική ακολουθία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένας σεισμός πάνω από 2 Ρίχτερ. Ένας σεισμός της τάξεως των 5 θα έπρεπε να δώσει μετασεισμούς από 2,5 έως και 4 Ρίχτερ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σεισμός των 5 Ρίχτερ ήταν προσεισμός, είπε χαρακτηριστικά.

Για να πούμε πως ήταν ο κύριος σεισμός ο κ. Τσελέντης σημείωσε πως θα πρέπει να έχουμε έναν ικανό αριθμό μετασεισμών για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες στατιστικές επεξεργασίες.

Ο Καθηγητής συνέστησε ψυχραιμία και υπογράμμισε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο πανικός.

Στην ίδια περιοχή έχει μεγάλα ρήγματα. Το 1992, στην ίδια περιοχή είχαμε 5,7 ρίχτερ και το 1995, είχαμε σεισμό 6,5 ρίχτερ στο Αίγιο με 27 νεκρούς.

Όπως είπε χαρακτηστικά στον Ανατολικό Κορινθιακό έχουμε τα μεγάλα ρήγματα των Αλκυονίδων, ωστόσο δεν υπάρχει καμία μετατόπιση προς αυτά, άλλωστε η απόσταση είναι σχετικά μεγάλη και το μέγεθος του σεισμού ήτανε μικρό, οπότε η ενεργοποίησή τους δε φαίνεται πολύ πιθανή από τον χθεσινοβραδινό σεισμό. Βέβαια, ο Ανατολικός Κορινθιακός μαζεύει ενέργεια, και κάποια στιγμή θα μάς τη δώσει πίσω.

Ο λόγος που η δόνηση έγινε αισθητή στην Στερεά Ελλάδα και στην Αθήνα είναι ότι το ρήγμα ήτανε πλαγιοκανονικό, βυθιζόταν, δηλαδή, από βορρά προς νότο και είχε μικρή κατεύθυνση προς ανατολάς. Οπότε η ενέργεια έκανε εστίαση προς τα ανατολικά.

Τέλος, ο κ. Τσελέντης είπε ότι από χθες τα νερά στον Κορινθιακό και ειδικά στην περιοχή του Λουτρακίου και δυτικότερα προς Ξυλόκαστρο έχουν τραβηχτεί περίπου ένα μέτρο μέσα. Το φαινόμενο δεν είναι παλιρροιακό γιατί έχει άλλα χαρακτηριστικά. Αυτά τα δεδομένα είναι που με έχουν προβληματίσει και γι’ αυτό περιμένουμε και άλλη μετασεισμική ακολουθία.

