Ουκρανία: Η Λευκορωσία μπήκε στον πόλεμο, στο πλευρό της Ρωσίας

Ο Λευκορώσος πρόεδρος, κατηγορεί την Ουκρανία ότι την απειλεί και έτσι θα αναπτύξει στρατιωτική δύναμη μαζί με τους Ρώσους.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι προετοιμάζει επίθεση εναντίον της Λευκορωσίας και πως, κατά συνέπεια, το Μινσκ θα αναπτύξει μια κοινή στρατιωτική δύναμη κρούσης ρωσικών και λευκορωσικών στρατευμάτων, χωρίς να διευκρινίσει πού θα γίνει αυτό.

«Εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης στα δυτικά σύνορα της (ρωσο-λευκορωσικής) Ένωσης, συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε μια περιφερειακή δύναμη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας», δήλωσε ο Λουκασένκο στη διάρκεια συνεδρίασης με αξιωματούχους των λευκορωσικών δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το κρατικό λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Ο Λουκασένκο πρόσθεσε πως οι δύο χώρες άρχισαν να ενώνουν δυνάμεις τους πριν από δύο ημέρες, προφανώς μετά την έκρηξη στη ρωσική γέφυρα στην Κριμαία.

