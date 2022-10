Παράξενα

Καταγγελία: Διευθυντής φυλακών ζήτησε να πάρει σπίτι του... φαγητό που δεν “πέρασε” στο επισκεπτήριο

Απίστευτες καταγγελίες από το Σωματείο Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης στα Χανιά. Επισκεπτήρια στο γραφείο του διευθυντή και πεσκέσια στο αυτοκίνητο του.

Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησε το Σωματείο Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης στα Χανιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο διευθυντής των φυλακών Χανίων ζήτησε από συγγενείς ενός κρατούμενου να δώσουν στον ίδιο το κρέας που περίσσεψε από την ποσότητα που είχαν φέρει για το φυλακισμένο συγγενή τους.

Επίσης, στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στο γραφείο του διευθυντή των φυλακών και συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι: «έκρινε λοιπόν πρέπον ότι κατόπιν του παράνομου επαναλαμβανόμενου επισκεπτηρίου που πραγματοποίησε στο γραφείο του (…), να πει στους επισκέπτες ότι το υπολειπόμενο κρέας που προορίζονταν στον κρατούμενο και δεν πέρασε από τον έλεγχο του θυρωρείου λόγω μεγάλης ποσότητας, να του το βάλουν στο αυτοκίνητο να το πάρει μαζί του».

Παράλληλα οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν «ντροπή» το ως άνω περιστατικό που υποστηρίζουν ότι συνέβη και ειδικότερα αναφέρουν «το παραπάνω περιστατικό καταγγέλθηκε από εργαζομένους του καταστήματος, όπου και το θεώρησαν το λιγότερο ντροπή για την υπηρεσία μας να βλέπουν επισκέπτες και εργαζόμενοι να ανοίγουν το αυτοκίνητο του Διευθυντή και να βάζουν πακέτα μέσα σε αυτό».

