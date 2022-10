Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: “Το Χαμόγελο του Παιδιού” δίπλα σε κάθε παιδί με τραύμα

«Συνοδοιπόρος» κάθε παιδιού με ψυχικό τραύμα το «Χαμόγελο του Παιδιού». Οι δράσεις της οργάνωσης για τα παιδιά που υποφέρουν.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου και αποτελεί μία ημέρα ευαισθητοποίησης και αναγνώρισης της σημασίας της ψυχολογικής ευημερίας στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το θέμα της φετινής ημέρας, όπως ορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι «Ας κάνουμε την ψυχική υγεία και ευεξία, προτεραιότητα για όλους», σε μια προσπάθεια αφύπνισης υπό τη σκιά που άφησε στην ψυχική υγεία η πανδημία του Covid-19.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ένας στους οκτώ ανθρώπους πάσχει από μια ψυχική διαταραχή. Όμως, πόσο συχνά σκεφτόμαστε τα παιδιά, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιους αριθμούς;

Η πανδημία αδιαμφισβήτητα δημιούργησε μια παγκόσμια κρίση στον τομέα της ψυχικής υγείας, με την πλειοψηφία των δημόσιων συστημάτων υγείας να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ευάλωτων κυρίως πληθυσμών, όπως είναι τα παιδιά, με την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών και υποστήριξης.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επισημαίνει τη διαχρονική και ολιστική του υποστήριξη σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και τις οικογένειές τους.

Ενδεικτικό του ότι τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και ευημερίας αφορούν κατά πολύ και τα παιδιά, και όχι μόνο τους ενήλικες, είναι το γεγονός πως μόνο κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022 το επιστημονικό προσωπικό της Εθνικής Γραμμής SOS δέχθηκε και διαχειρίστηκε 114.147 κλήσεις. Στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους παρέχει δωρεάν, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, και με σεβασμό στο απόρρητο, την απαραίτητη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε κάθε παιδί, αλλά και ενήλικα που αναζητά διέξοδο και βοήθεια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί επίσης «Το Σπίτι του Παιδιού» ένα Κέντρο Ημέρας, στο οποίο εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα παρέχει Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, θύματα κακοποίησης, παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας, εμπλεκόμενα σε περιστατικά bullying, παιδιά που έχουν εκτεθεί πρόσφατα ή παλαιότερα σε έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, προσαρμογής ή συμπεριφοράς.

«Το Σπίτι του Παιδιού» είναι μία ειδικευμένη υπηρεσία, μοναδική στην Ελλάδα και πρωτοποριακή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπου η διεπιστημονική ομάδα του πραγματοποιεί εξατομικευμένες συνεδρίες με τα παιδιά. Με τη δομή αυτή «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά που έχουν βιώσει τραυματικές συνθήκες ή γεγονότα με στόχο την αποτροπή της εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας ή την έγκαιρη, πρώιμη αντιμετώπισή τους. Αξίζει να αναφερθεί πως κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022 στο Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού» πραγματοποιήθηκαν 2.441 θεραπευτικές συνεδρίες σε 150 παιδιά.

Σε μια εποχή όπου τις ψυχικές διαταραχές συνοδεύει ακόμη το κοινωνικό «στίγμα», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται εδώ για να βοηθήσει και να προστατέψει τα παιδιά και όλους όσους το έχουν ανάγκη.

Γιατί όλες οι τραυματισμένες παιδικές ψυχές αξίζουν μια ευκαιρία στην ευτυχία και την εσωτερική γαλήνη. Στο ταξίδι προς την ψυχική ευημερία, κανένα παιδί δεν είναι μόνο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παραμένει συνοδοιπόρος τους, γιατί ο προορισμός όλων μας είναι το μέλλον και οφείλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο φωτεινό.

? Καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056» ή στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων και συμβουλευτείτε τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει το παιδί σας.

? Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε είτε στην Εθνική τηλεφωνική Γραμμή για Παιδιά SOS 1056 είτε στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111, ώστε να συζητήσετε με εξειδικευμένους επαγγελματίες όλα αυτά που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με το παιδί σας.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε επιστημονικό άρθρο με θέμα «Άγχος παιδιών και εφήβων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης» από Κοινωνικό Λειτουργό του Οργανισμού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας:

Περισσότερες πληροφορίες: «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τηλ. 11040 (αστική χρέωση)

