Αθλητικά

“Football Stories” αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

"Κλώτσησε τη μπάλα και θα την κυνηγήσουμε σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη", είναι το σύνθημα του Γιώργου Λέντζα και του Άγγελου Γιακουμίδη.

Ο Γιώργος Λέντζας και ο Άγγελος Γιακουμίδης επιστρέφουν με το δεύτερο κύκλο του «Football Stories», από το απόλυτο lockdown στην απεριόριστη ελευθερία του δρόμου και του streaming, αποκλειστικά μέσα από το ΑΝΤ1+. Το νέο ΑΝΤ1+ Original έρχεται με έντεκα δυνατά επεισόδια, σε εκτέλεση παραγωγής της Goodfellas Productions και ταξιδεύει από το Λος Άντζελες μέχρι τη Χιλή και από το Ελ Σαλβαδόρ μέχρι την Ισλανδία, αναδεικνύοντας τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε όλες τις διαστάσεις της. Το «Football Stories» ακολουθεί τα βήματα των δύο φίλων, καθώς ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα κυνηγώντας τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ντέρμπι και τις ιστορίες που κρύβονται στις γειτονιές, στους δρόμους και στα γήπεδα. Είναι ένα ποδοσφαιρικό, ταξιδιωτικό, βιωματικό ντοκιμαντέρ που, με αφορμή το ποδόσφαιρο, αποτυπώνει την πραγματικότητα κάθε τόπου μέσα από τα μάτια των αληθινών πρωταγωνιστών του. Κάθε επεισόδιο παρουσιάζει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα και προσωπικές ιστορίες, σε συνδυασμό με βιωματικά στοιχεία που φωτίζουν τη μοναδική ταυτότητα κάθε αγώνα, κάθε πόλης και κάθε χώρας. Στόχος του «Football Stories» είναι να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο είναι συνυφασμένο με τις σύγχρονες κοινωνίες, επηρεάζοντας κοινωνικές, ιστορικές, οικονομικές, ακόμα και θρησκευτικές πτυχές της καθημερινής ζωής. Το «Football Stories» αποτελεί το προσωπικό στοίχημα του Γιώργου Λέντζα να αποδείξει ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου παραμένει ζωντανή μέσα από την αγάπη των φιλάθλων του και ότι το άθλημα που τον μαγεύει, δεν έχει παραδοθεί άνευ όρων στις εταιρικές πολιτικές. Ο Άγγελος Γιακουμίδης ζει μονίμως στον πυρετό της μπάλας, κυνηγώντας την περιπέτεια και τη στρογγυλή θέα από γήπεδο σε γήπεδο, με κινητήρια δύναμή του το πάθος του για το ποδόσφαιρο και τον αυθορμητισμό του. Κάτι παραπάνω από ποδοσφαιρική εκπομπή, κάτι περισσότερο από ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ, το «Football Stories» θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Οκτωβρίου, με διπλό επεισόδιο, μεγαλώνοντας την οικογένεια των ΑΝΤ1+ Originals και εμπλουτίζοντας το ποδοσφαιρικό περιεχόμενο που έρχεται και θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+ To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, Live συναυλίες, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV, τα κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝT1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

