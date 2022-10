Κοινωνία

Πατήσια: Πέταξαν πέτρες σε παιδικό σταθμό - Ο φύλακας τραυμάτισε με μαχαίρι 14χρονο

Ανήλικοι πέταξαν πέτρες και προκάλεσαν ζημιές σε παιδικό σταθμό. Τους σταμάτησε φύλακας με… μαχαίρι. Τραυμάτισε τον έναν

Συμπλοκή ανάμεσα σε έναν 27χρονο εργαζόμενο σε παιδικό σταθμό στα Πατήσια και ανήλικους σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφοριες, λίγο πριν τις 21.00, οι τέσσερις ανήλικοι ηλικιας 14 και 15 ετών, αφού πλησίασαν τον παιδικό σταθμό άρχισαν να πετάνε πέτρες.

Το αποτέλεσμα ήταν να σπάσουν τα τζάμια της αποθήκης ενώ προκάλεσαν φθορές γενικότερα στο κτίριο.

Εκείνη την ώρα στο σημείο βρισκόταν ο 27χρονος φύλακας του κτηρίου. Αντιλαμβανόμενος την παρουσία των ανήλικων, τους κυνήγησε και στην προσπάθεια του να ακινητοποιήσει δύο από τους τέσσερις έβγαλε ένα μαχαίρι με το οποίο τελικά τραυμάτισε στο πρόσωπο έναν 14χρονο.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» για πρώτες βοήθειες ενώ στο σημειο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης που οδήγησαν τους υπόλοιπους στο Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων.

Εκεί σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 27χρονου για απειλή και για τον νόμο περί όπλων, ενώ σε βάρος των δύο ανήλικων για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι δύο 14χρονοι με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε και ο 27χρονος.

