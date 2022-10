Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: 10 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλώνει ο κατάλογος με τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.



Μεγαλώνει ο κατάλογος με τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.

Από την αρχή της περιόδου 2022, μέχρι τις 11/10/2022 (ώρα 11.00), έχουν διαγνωστεί συνολικά διακόσια εβδομήντα οκτώ εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εκατόν ογδόντα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και ενενήντα οκτώ είχαν ήπιες εκδηλώσεις (π.χ. εμπύρετο νόσημα)/ δεν είχε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (Πίνακας 1).

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, από την προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση έως σήμερα (11/10/2022, ώρα 11.00), διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν δέκα νέα κρούσματα. Έχουν καταγραφεί είκοσι έξι θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 61 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 85 έτη). Δύο επιπλέον θάνατοι ασθενών με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκαν σε άλλα σοβαρά συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας (δεν συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό θανόντων).

Τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης προέρχονται από τις δηλώσεις που αποστέλλουν οι θεράποντες ιατροί στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τα περιστατικά, καθώς και από την καθημερινή επικοινωνία με συνεργαζόμενα εργαστήρια που συμμετέχουν στη διάγνωση του ιού του ΔΝ (i. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ii. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, iii. Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, iv. Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης-ΠΑΓΝΗ).

Ειδήσεις σήμερα:

Σούπερ μάρκετ: Αυτά είναι τα προϊόντα στο “καλάθι του νοικοκυριού”

Δολοφονία Γρηγορόπουλου – ΣτΕ: Αποζημιώσεις για καταστροφές από τα επεισόδια

Ρόδος: Φυλάκιση σε 28χρονο για απόπειρα βιασμού ανήλικης