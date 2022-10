Κόσμος

Δυτική Όχθη: Ισραηλινός στρατιώτης έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τον δεύτερο στρατιώτη που σκοτώνεται αυτήν την εβδομάδα. Ποια είναι η ομάδα «Λάκκος των Λεόντων», που ανέλαβε την ευθύνη.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σήμερα, από πυρά αγνώστων, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

«Δύο δράστες που μετακινούνταν με ένα όχημα πλησίασαν στην κοινότητα Σαβέι Σομρόν και άνοιξαν πυρ κατά των Ισραηλινών στρατιωτών» που εκτελούσαν «επιχειρήσεις» σε αυτόν τον τομέα, ανέφερε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι ένας στρατιώτης, ο Ίντο Μπαρούχ, 21 ετών, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Το Σαβέι Σομρόν είναι ένας εβραϊκός οικισμός περίπου 1.000 κατοίκων, που ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και βρίσκεται ανάμεσα στη Ναμπλούς και την Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Ένας εκπρόσωπος του στρατού είπε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των ενόπλων, οι οποίοι διέφυγαν με το αυτοκίνητό τους. Ο «Λάκκος των Λεόντων», ένας χαλαρός συνασπισμός ενόπλων από τη Ναμπλούς, ανέλαβε την ευθύνη. Η οργάνωση αυτή έχει πάρει το όνομά της από τον Ιμπραχίμ αλ Ναμπλούσι, έναν νεαρό Παλαιστίνιο μαχητή, ο οποίος αποκαλείτο «Το λιοντάρι της Ναμπλούς» και σκοτώθηκε τον Αύγουστο από τον ισραηλινό στρατό.

Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη και για διάφορες άλλες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών θέσεων γύρω από τη Ναμπλούς.

Ο Ίντο Μπαρούχ είναι ο δεύτερος στρατιώτης που σκοτώνεται αυτήν την εβδομάδα. Το Σάββατο η 18χρονη στρατονόμος Νόα Λαζάρ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε ένα φυλάκιο ελέγχου στο Σουάφατ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι ισραηλινές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ενός 22χρονου Παλαιστίνιου. «Θα συλλάβουμε τον τρομοκράτη και εκείνους που τον βοήθησαν. Οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και θα ενταθούν», διαβνεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντζ με ανάρτησή του στο Twitter, με αφορμή τη σημερινή επίθεση στη ζώνη της Ναμπλούς.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Στεφανίδη: Ο αθλητισμός, οι διακρίσεις και η βουλιμία (βίντεο)

Μητσοτάκης: Στηρίζουμε την κοινωνία - Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας

Ομόνοια: Μαχαίρωσαν άστεγο για να τον... ληστέψουν