Ναυάγιο στα Κύθηρα: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, σε θαλάσσια απόκρημνη περιοχή, στο Διακόφτι Κυθήρων.

Στους 9 ανήλθαν οι νεκροί από το ναυάγιο ιστιοφόρου σκάφους τα ξημερώματα της Πέμπτης 06/10 που μετέφερε περίπου 95 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή Διακόφτι Κυθήρων.

Χθες Τρίτη ανασύρθηκε η σορός μιας γυναίκας, ενώ στο σημείο επιχειρούσε κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Σημειώνεται ότι το ιστιοφόρο σκάφος βυθίστηκε μετά από πρόσκρουση σε βράχια, ενώ έως τώρα έχουν διασωθεί ογδόντα αλλοδαποί (55 άνδρες, 7 γυναίκες, 17 αγόρια, 1 κορίτσι).

Το πολύνεκρο ναυάγιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης σε θαλάσσια απόκρημνη περιοχή, στο Διακόφτι Κυθήρων.

Στο ιστιοφόρο που είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, επέβαιναν περίπου 95 μετανάστες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων.

Αρχικά διασώθηκαν περίπου 80 μετανάστες, με τις έρευνες να συνεχίζονται επί πολλές ημέρες για την ανεύρεση επιζώντων, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΣΥΡΙΖΑ: Σεβαστείτε τους νεκρούς ναυαγούς των Κυθήρων και τους συγγενείς τους

Σε κοινή τους δήλωση, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας, ο βουλευτής Νεκτάριος Σαντορινιός και ο βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός, αναφέρουν τα εξής:

Η πρόσφατη ανείπωτη τραγωδία των ναυαγών προσφύγων στα Κύθηρα, δεν έχει τέλος. Επτά μέρες μετά το τραγικό ναυάγιο, εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι, τους οποίους αναζητούν με οδύνη Αφγανοί συγγενείς τους, που έχουν φτάσει στο νησί από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Χωρίς καμία κρατική Υπηρεσία να έχει αναλάβει την ευθύνη να τους ενημερώνει επίσημα αλλά και να τους βοηθά. Οι έρευνες έχουν διακοπεί, με το γραφειοκρατικό εν προκειμένω κριτήριο, ότι συμπληρώθηκαν τα τρία 24ωρα που προβλέπουν οι κανονισμοί. Μόλις χθες όμως, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε πνιγμένη έξω από το Διακόφτι, νεαρή γυναίκα, όχι από κρατικές Αρχές, αλλά από τον Αφγανό αδελφό της με τσιριγώτικη ψαρόβαρκα!! Σημειώνουμε ότι, καμία επίσημη Αρχή δεν γνωρίζει ακόμα τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων.

Το ίδιο τραγική και απίστευτη είναι η συνέχεια, για την διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών ναυαγών και την απόδοση των σορών στους συγγενείς τους, ώστε να φροντίσουν για την ταφή τους. Οι σοροί των νεκρών ναυαγών μεταφέρθηκαν από τα Κύθηρα στην Καλαμάτα και η ευθύνη διαχείρισης παρέμεινε στις λιμενικές Αρχές. Χωρίς οδηγίες, χωρίς σχέδιο, χωρίς στοιχειώδη εγρήγορση, η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, αφήνουν τους λιμενάρχες Κυθήρων και Καλαμάτας, να αντιμετωπίσουν με ανύπαρκτες δυνατότητες και χωρίς ειδική υπηρεσιακή τεχνογνωσία, το θέμα. Εχθές μάλιστα προέκυψε η εξωφρενική σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο λιμενικών Αρχών, Κυθήρων και Καλαμάτας, σχετικά με την ευθύνη έκδοσης πιστοποιητικών θανάτου. Το ένα λιμεναρχείο γνωμοδοτεί ότι δεν μπορεί να εκδώσει εκείνο πιστοποιητικά θανάτου, αφού οι σοροί των νεκρών έχουν φύγει από την αρμοδιότητά του. Το άλλο γνωμοδοτεί ότι ούτε εκείνο μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικά, αφού ο θάνατος δεν έγινε στην περιοχή ευθύνης του. Πραγματική τρέλα!

Οι συγγενείς σε πλήρη απόγνωση, ταλαιπωρούμενοι αφάνταστα πηγαίνουν χωρίς αποτέλεσμα από τα Κύθηρα στην Καλαμάτα και μέχρι στιγμής παίρνουν μόνο αόριστες και ανεύθυνες αρνητικές απαντήσεις, στο αίτημά τους να παραλάβουν τους νεκρούς τους. «Μάλλον από την Αθήνα θα τους παραλάβετε…» τους λένε τελικά, αλλά και αυτό δεν είναι βέβαιο. Τόσο επιτελικό Κράτος έχει φτιάξει αυτή η Κυβέρνηση.

Πρέπει να το λέμε ξανά και ξανά. Αν δεν υπήρχε η θαυμαστή κινητοποίηση εκατοντάδων αλληλέγγυων πολιτών του νησιού και μεταξύ αυτών του Μιχάλη Πρωτοψάλτη με το γερανό του, η διάσωση, η περίθαλψη, η αρωγή, η ανθρωπιστική βοήθεια θα έλλειπαν εντελώς. Αν δεν υπήρχε η αλληλεγγύη των κατοίκων η τραγωδία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη και οι νεκροί θα ήταν πολλοί περισσότεροι, αφού το κεντρικό Κράτος δεν είχε κανένα σχέδιο, αλλά ούτε και καμία διάθεση και σχεδόν καμία ουσιαστική παρέμβαση, εκτός από τις προσπάθειες στελεχών του Λιμενικού Σώματος, σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου. Η δε Αυτοδιοίκηση, τις πρώτες δύο μέρες έμεινε αμήχανη, μέχρι πράγματι στη συνέχεια να ανταποκριθεί, τόσο για τις ανάγκες που προέκυπταν από το μεγάλο ναυάγιο στο Διακόφτι, όσο και για το άλλο που προηγήθηκε στο Καψάλι.

Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Μηταράκη, κύριε Πλακιωτάκη, κύριε Πλεύρη, κύριε Τσιάρα, κύριε Θεοδωρικάκο, κύριε Βορίδη, κύριε Βαρβιτσιώτη, κυρία Κεραμέως των Θρησκευμάτων, κυρία Μενδώνη του Πολιτισμού, θα ήσασταν άραγε τόσο ανεπαρκείς και αδιάφοροι εάν επρόκειτο για ευρωπαίους ναυαγούς;

Κυρία Φον Ντερ Λάιεν & κύριε Σχοινά, αυτός είναι ο «Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής» που τόσο πολύ «προωθείτε»; Με νεκρούς ναυαγούς «παρατημένους» στη θάλασσα; Χωρίς ασφαλείς διόδους για όσους χρειάζονται πραγματική διεθνή προστασία; Μήπως δεν σας ενδιαφέρει η εγκληματική εργαλειοποίηση προσφύγων & μεταναστών και από την Τουρκία του Ερντογάν που τους αφήνει απροστάτευτους σε εκμεταλλευτές που τους οδηγούν στο θάνατο; Οι κάτοικοι του Ανατολικού Αιγαίου έζησαν τα αδιέξοδα και την υποκρισία των πολιτικών σας για χρόνια, τώρα ήρθε η ώρα να τα ζήσουν στο νησί τους και οι Τσιριγώτες; Για πόσο ακόμη πρόσφυγες-μετανάστες αλλά και οι νησιώτες μας, θα πληρώνουν τις αδιέξοδες πολιτικές σας;

Επιτέλους, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είτε είναι Ουκρανοί, είτε είναι Ανατολικοευρωπαίοι, είτε είναι Αφρικανοί, είτε Αφγανοί, είτε Μπαγκλαντεσιανοί ή Πακιστανοί, είτε είναι Παλαιστίνιοι, Σύριοι ή Ιρακινοί, είναι άνθρωποι. Σας καλούμε να βγείτε από τη νιρβάνα σας, να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, να τιμήσετε τους νεκρούς, να σεβαστείτε τους συγγενείς τους και να κινήσετε άμεσα τη διαδικασία απόδοσης ασύλου, για όσες και όσους επέζησαν και το δικαιούνται.

