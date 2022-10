Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: πρόωρος αποκλεισμός στο Σαν Ντιέγκο (εικόνες)

Συνεχίζεται το σερί μη ικανοποιητικών επιδόσεων της Μαρίας Σάκκαρη, η οποία έχει πλέον μόνο μία ευκαιρία για να συμμετέχει στα φετινά WTA Finals.

Η Μαρία Σάκκαρη είναι βέβαιο ότι δεν διάγει τις καλύτερες ημέρες της καριέρας της τους τελευταίους μήνες κι αυτό επιβεβαιώθηκε γι΄ άλλη μια φορά την Τρίτη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 0-2 σετ από την Ντόνα Βέκιτς (Νο 77 στον κόσμο) κι αποκλείστηκε νωρίς-νωρίς από τη συνέχεια του WTA 500 στο Σαν Ντιέγκο.

Η κορυφαία του αθλήματος στην Ελλάδα, όλων των εποχών, έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ (7-6/3) και με κάκιστη ψυχολογία πια δεν ξαναμπήκε ποτέ στον αγώνα, χάνοντας και το δεύτερο με 6-1, για να ολοκληρωθεί η συνάντηση ύστερα από 98 λεπτά.

From qualifying ?? Round 2@DonnaVekic gets the win over No.5 seed Sakkari. Moving her to 5-2 in their head-to-head!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/6hJtndBKcs — wta (@WTA) October 11, 2022

Είναι χαρακτηριστικό πως η Σάκκαρη έχασε τα 10 από τα 12 γκέιμς μετά το 3-5 του πρώτου σετ.

Σε κάθε περίπτωση, η Βέκιτς πήρε άξια την πρόκριση για τις «16» του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζεύγους Καρολίνα Πλίσκοβα - Καρολάιν Ντόλχαϊντ.

Μοναδική ελπίδα πια της Μαρίας Σάκκαρη για να βρεθεί στα εφετινά WTA Finals (31 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου) είναι μια εξαιρετική πορεία στο WTA 1000 της Γουαδαλαχάρα, την επόμενη εβδομάδα.

