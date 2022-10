Αθλητικά

Σάκκαρη: Πρόωρος αποκλεισμός στην Οστράβα

Στο πρώτο παιχνίδι της στη διοργάνωση η 27χρονη πρωταθλήτρια ηττήθηκε και αποκλείστηκε από την συνέχεια.



Πρόωρο αποκλεισμό γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στην Οστράβα. Στο πρώτο παιχνίδι της στη διοργάνωση (σ.σ. καθώς πέρασε χωρίς αγώνα τη φάση των «32»), η 27χρονη πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε με 7-5, 5-7, 5-7 από την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς (Νο 144 στον κόσμο) στο πλαίσιο των «16» και αποχαιρέτησε το τουρνουά.

Η Σάκκαρη έκανε "break" με το... καλημέρα, αλλά η Παρκς ισοφάρισε με τον ίδιο τρόπο και στη συνέχεια προηγήθηκε 2-1, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να «απαντά» στο επόμενο γκέιμ. Οι δύο τενίστριες συνέχισαν... έτσι έως το 5-5, ωστόσο η Σάκκαρη ήταν πιο αποτελεσματική και πήρε τα επόμενα δύο γκέιμ και το πρώτο σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι και το ενδέκατο γκέιμ. Στο 12ο και καθοριστικό, ωστόσο, και με το σκορ στο 6-5 υπέρ της, η Παρκς έκανε "break" στη Σάκκαρη και πήρε το δεύτερο σετ με 7-5, ισοφαρίζοντας το ματς.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε όπως και το δεύτερο, με τις δύο αντιπάλους να κρατούν το σερβίς τους μέχρι και το 11ο γκέιμ, η λήξη του οποίου βρήκε την Παρκς να προηγείται 6-5. Στη συνέχεια η 21 ετών Αμερικανίδα «έσπασε» το σερβίς της Σάκκαρη, η οποία ήθελε να πάρει το γκέιμ για να μείνει «ζωντανή» στο ματς, και πανηγύρισε το σετ με 7-5 και τη νίκη-πρόκριση στους «16».

