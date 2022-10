Life

“The 2NightShow” - Βαλτινός: Η συνάντηση με τον πατέρα του μετά από 20 χρόνια και ο Πολ Νιούμαν (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός εξήγησε για ποιο λόγο άλλαξε το επίθετό του στην αρχή της καριέρας του και μοιράστηκε αναμνήσεις ζωής που τον στιγμάτισαν.



Στο πλατό του «The 2NightShow», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και τον Γρηγόρη Βαλτινό. Ο αγαπημένος ηθοποιός εξήγησε για ποιο λόγο άλλαξε το επίθετό του στην αρχή της καριέρας του, μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του και αναφέρθηκε στην πρώτη τους συνάντηση σε ηλικία 20 ετών.



«Ήμουν περίπου 20 ετών. Είχαν χωρίσει οι δικοί μου από όταν ήμουν ενός έτους και τον είδα μετά από 20 χρόνια, τότε που γύρισε από την Αμερική. Υπήρχε πατριός. Δεν αντικαταστάθηκε, υπήρχε η έλλειψη. Πιθανόν να υπάρχει ακόμα, αν σκάψουμε βαθύτερα. Μεγαλώνοντας κι ωριμάζοντας, τα ξεπερνάς αυτά τα πράγματα. Είναι όμορφο που τα ξεπέρασες και συγχώρεσες κάποια πράγματα που σε πόνεσαν» εξομολογήθηκε ο Γρηγόρης Βαλτινός.



«Βρεθήκαμε σε ουδέτερο έδαφος στην Ελλάδα. Συναντηθήκαμε στο σπίτι μιας θείας. Άνοιξα την πόρτα εγώ, κοιταχτήκαμε αρκετή ώρα. Νίκησα, πρώτος έκλαψε εκείνος. Τον συγχώρεσα αμέσως, πριν τον δω. Οι άνθρωποι τότε δεν ήταν τόσο ενημερώμενοι, μπορούσαν να χωρίσουν για ασήμαντα πράματα και να το κρατήσουν. Δεν υπήρχαν οι μηχανισμοί, η πληροφόρηση, η γνώση για να ξαναενωθούν ή να ξεπεράσουν κάποια προβλήματα. Εγώ αυτό το κατάλαβα κάποια στιγμή και τελείωσαν όλα μέσα μου. Βέβαια δεν ξέρω αν ένα αγόρι, όταν λείπει ο πατέρας του σχεδόν σε όλη του τη ζωή, τι αφήνει μέσα του. Εγώ προσπάθησα να μην μου αφήσει τίποτα κι όλα αυτά τα πράγματα που με πόνεσαν, να τα κρατήσω στο μυαλό μου και να πω ότι δεν θέλω να τα κάνω στους άλλους» συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, μοιράστηκε και αναμνήσεις ζωής που τον στιγμάτισαν, όπως η συνάντησή του με τον Πολ Νιούμαν, η φιλία του με τον χαρισματικό Δημήτρη Χορν, αλλά και η δυνατή σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Για την συνάντηση με τον Πολ Νιούμαν είπε: «Ήταν η τελευταία μας παράσταση στη Νέα Υόρκη και μου είπε ο Θόδωρος ο Κρίτας ότι έχουν κάνει λάθος κι έχουν κόψει διπλά εισιτήρια. Έβρεχε φρικτά και χτυπάει η πόρτα και μου λένε άνοιξε είναι απ΄έξω ο Paul Newman. Λέω “μην μου κάνετε πλάκα, έχουμε και βραδινή παράσταση”. Και άνοιξα και ήταν αυτός με μία ομπρέλα μόλις είχε δει την απογευματινή, ήταν με τη γυναίκα του. Είδα σε αυτόν την ευγένειά της ψυχής του, η συγκίνηση ήταν μεγάλη».

Τέλος, μίλησε με ενθουσιασμό για την παράσταση «Da», στην οποία πρωταγωνιστεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί για τον ίδιο ένα «έργο ψυχής».

