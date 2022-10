Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας Φύσσα καταθέτουν στο Εφετείο

Καταλυτικές θεωρούνται οι μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν παρόντες σε όσα συνέβησαν, μέχρι την στιγμή της δολοφονία του μουσικού, στο Κερατσινι.

Οι άνθρωποι που «ήταν εκεί» , δύο φίλοι του Παύλου Φύσσα αλλά και ένας αστυνομικός της ΔΙΑΣ που είδαν και έζησαν τα συμβάντα που οδήγησαν στην δολοφονία του μουσικού τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, θα βρεθούν ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που δικάζει σε δεύτερο βαθμό την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Σήμερα , έβδομη δικάσιμος της δίκης, στο δικαστήριο αναμένεται να καταθέσουν τρεις «αυτόπτες μάρτυρες» των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν μέσα και κυρίως έξω, από την καφετέρια «Κοράλλι» στην Αμφιάλη, όταν ο μουσικός και φίλοι του βρέθηκαν να παρακολουθούν ποδοσφαιρικό αγώνα, τον οποίο στο ίδιο κατάστημα παρακολουθούσαν και μέλη της Χρυσής Αυγής.

Το δικαστήριο έχει καλέσει να καταθέσουν σήμερα τον Παύλο Σεϊρλή, φίλο του μουσικού που ήταν στην παρέα του εκείνο το βράδυ, τον αστυνομικό της ΔΙΑΣ Γιώργο Ρώτα που με συναδέλφους του και δύο μηχανές πήγαν μετά από εντολή του Κέντρου τους έξω από την καφετέρια και τον Δημήτρη Μελαχροινόπουλο στενό φίλο του Παύλου Φύσσα που είδε την δολοφονία του 34χρονου. Οι τρεις εξιστορήσεις των μαρτύρων, που έχουν άμεση αντίληψη για τα «καρέ» εκείνης της νύχτας , θα συνδράμουν στην εκτίμηση των δικαστών για την δολοφονία που πυροδότησε την αρχή του τέλους της Χρυσής Αυγής.

Ο Μελαχροινόπουλος, χτυπημένος από μέλη της ομάδας των χρυσαυγιτών που κυνήγησε τον Φύσσα και τους άντρες της παρέας του, είδε την σκηνή του εγκλήματος. Όπως έχει καταθέσει στο πρώτο δικαστήριο: «Είδα τον Ρουπακιά να μαχαιρώνει δύο φορές τον Παύλο. Ο Παύλος σύρθηκε προς το μέρος μου και μου ζήτησε νερό. Όταν του έδωσα και ήπιε, το έφτυσε και άρχισε να καταρρέει». Ο μάρτυρας που είχε αναφέρει συγκινημένος πως «είχα το αίμα του Παύλου στα χέρια μου» είχε δηλώσει, στην πρώτη δίκη, ότι πιστεύει πως η δολοφονία του φίλου του «ήταν οργανωμένο έγκλημα» και πως οι χρυσαυγίτες έδρασαν συντονισμένα .

Ο Παύλος Σεϊρλής που αναμένεται να ανέβει στο βήμα με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας έχει καταθέσει πως χτυπημένος από κράνος μέλους του Τάγματος και κρυμμένος σε μία πυλωτή για να γλυτώσει από τους χρυσαυγίτες που τους κυνηγούσαν, είδε το αυτοκίνητο του Ρουπακιά να εισέρχεται ανάποδα στο σημείο που είχε απομονωθεί ο Φύσσας και τον καταδικασμένο πλέον σε ισόβια, να βγαίνει και να κινείται προς το σημείο, χωρίς όμως να έχει οπτική ώστε να δει την συνέχεια της σκηνής.

Ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ Γιώργος Ρώτας, έχει αναφέρει στην πρώτη δίκη, ότι όταν είχαν φθάσει έξω από το Κοράλλι με τους συναδέλφους του κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί «ήμασταν οκτώ άτομα, έναντι πενήντα που κρατούσαν καδρόνια» . Είχε επίσης καταθέσει πως η εντολή που έλαβαν από το Κέντρο τους, ήταν να παραμείνουν σε απόσταση και να δίνουν εικόνα της κατάστασης.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια σχολιασμού των καταθέσεων των οικείων του Παύλου Φύσσα, η πλευρά των κατηγορουμένων αμφισβήτησε την παραδοχή του κατηγορητηρίου περί «στοχοποίησης του Παύλου Φύσσα» ,λέγοντας πως η μουσική του ή οι απόψεις του ήταν παντελώς άγνωστες πριν τη δολοφονία την οποία αποδίδουν σε τυχαίο περιστατικό, σε μία «συμπλοκή» .

Το δικαστήριο δεν έχει απαντήσει στο αίτημα που υποβλήθηκε από κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Λαγός, πρώην βουλευτές καταδικασμένοι για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, ο Γιώργος Ρουπακιάς και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης, για να κληθεί να καταθέσει η σύντροφος του Παύλου Φύσσα, στην αγκαλιά της οποίας ξεψύχησε ο μουσικός. Η γυναίκα δεν θέλησε να εμφανιστεί ποτέ στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια τη πρώτης δίκης, ενώ έχει δώσει μόνο μία κατάθεση στην Ανακρίτρια Πειραιά λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του 34χρονου.

