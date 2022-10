Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Μάγδα Φύσσα: επαγγελματικό το χτύπημα του δολοφόνου του γιού μου

Τι είπε στην κατάθεση της η μητέρα του Παύλου Φύσσα, που “άνοιξε” την ακροαματική διαδικασία στο Εφετείο, για την δίκη της Χρυσής Αυγής.

"Πήγε εκεί ο δολοφόνος.. έκαναν όλοι στην άκρη. Αγκάλιασε τον Παύλο και τον μαχαίρωσε ".

Η Μάγδα Φύσσα περιγράφει στην κατάθεση της το βράδυ που "άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια της", όταν ο γιoς της έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά.

" Τρία επαγγελματικά χτυπήματα. Δύο στην καρδιά και ένα στον μηρό, στην αορτή. Αυτός που το έκανε ήταν εκπαιδευμένος, μας το είπε και ο γιατρός" είπε η μάρτυρας.

Μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα, από την πλευρά του κοινού που έχει διατεθεί για τους φίλους του Παύλου Φύσσα και αντιφασίστες και σχεδόν άδεια από την πλευρά της Χρυσής Αυγής η μητέρα του Παύλου Φύσσα ξεκίνησε να καταθέτει για τη δολοφονία του παιδιού της, τονίζοντας πως σε βάρος του μουσικού κινήθηκε το τάγμα της Νίκαιας. "Προφανώς ήταν στόχος" είπε η μάρτυρας επισημαίνοντας πως ο Παύλος ήταν γνωστός από τη μουσική του αντιφασίστας.

"Ονομάζομαι Μάγδα και ο Παύλος είναι ο γιος μου" ήταν η πρώτες λέξεις που είπε. Έχοντας πίσω της τις περισσότερες θέσεις στο εδώλιο άδειες, αφού μόνο ο Γιάννης Λαγός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι είναι παρόντες, η κ. Φύσσα αποφεύγει να πει το όνομα του απόντα Γιώργου Ρουπακιά αποκαλώντας τον καταδικασμένο σε ισόβια κατηγορούμενο "ο δολοφόνος".

Η μάρτυρας περίγραψε όσα γνωρίζει ότι έγιναν το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο γιός της πήγε με τη σύντροφό του Χρύσα και φίλους του στην καφετέρια Κοράλλι για να δουν ποδοσφαιρικό αγώνα. Εκεί, όπως είπε η μητέρα του μουσικού, βρίσκονταν δύο άτομα ντυμένα με ρούχα της Χρυσής Αυγής ,με παντελόνι παραλλαγής και την μπλούζα της οργάνωσης ανάποδα ώστε να μην φαίνεται το σήμα της.

Αφού τελείωσε η μπάλα πάνε να φύγουν και βλέπουν ότι έχουν βγει έξω οι δυο τύποι και απέναντι έχουν μαζευτεί 5 άτομα με κακές προθέσεις. Ο Παύλος είπε «πάμε να φύγουμε και ερχόμαστε μετά για τα αυτοκίνητα». Φτάνοντας Τσαλδάρη και Κεφαλληνίας βλέπουν ένα ολόκληρο κομβόι κυρίως με μηχανές. Το αυτοκίνητο που είναι στην αρχή είναι του δολοφόνου. Σταματάει και ρωτάει τον Παύλο ποια είναι η Κεφαλληνίας και ο Παύλος του λέει αυτή είναι. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί από τα 5 άτομα που ήταν στην αρχή, πάνω από 30-40, δεν ξέρω ακριβώς πόσοι και έχει έρθει και η ΔΙΑΣ, ήδη δύο μηχανές έξω από το μαγαζί. Οι μηχανές της ΔΙΑΣ στη συνέχεια γίνονται τέσσερις στην Τσαλδάρη".

Όπως είπε η κ. Φύσσα ήταν σαφές πως οι συγκεντρωμένοι ήθελαν να τρομοκρατήσουν και να κλιμακώσουν την ένταση:

"Το τάγμα, λοιπόν, αρχίζει τις βρισιές. Κρατούσαν ρόπαλα, λοστούς, έχουν έρθει με σκοπό να τρομοκρατήσουν. Τα παιδιά αποφασίζουν να περάσουν απέναντι και να πάνε στο σπίτι, αφού πάρουν τσιγάρα. Οι από εκεί αρχίζουν να βρίζουν έντονα, να χτυπάνε δυνατά τα πόδια τους κάτω ρυθμικά. Ο Παύλος είπε στους φίλους του: «Τώρα τρέχουμε». Τα παιδιά έτρεξαν. Ο Παύλος όμως δεν έτρεξε. Έμεινε πίσω και αυτοί τον προλαβαίνουν. Αρχίζουν από 3αδες 5αδες να περνάνε,να χτυπάνε και να φεύγουν, να βρίζουν, με αποτέλεσμα να εγκλωβίσουν τον Παύλο εκεί. Άρχισε η μάχη με τους Χρυσαυγίτες να χτυπούν.. δεν κατάφεραν να τον ρίξουν κάτω.

Ο δολοφόνος δεν φορούσε τη στολή της Χρυσής Αυγής και ήταν μεγαλύτερος των άλλων ηλικιακά. Ήταν σε ψύχραιμη κατάσταση με ήρεμες κινήσεις όταν άφησε το αυτοκίνητο και πήγε στο σημείο. Όλοι τότε κάνουν στην άκρη.. μπαίνει ανάμεσα αγκαλιάζει τον Παύλο και τον μαχαιρώνει".

Σύμφωνα με την Μάγδα Φύσσα η φίλη του Παύλου της είπε ότι παρακαλούσε τους αστυνομικούς να πάνε στον Παύλο, στο σημείο που εξελισσόταν η επίθεση.. "Έλεγαν ότι δεν μπορούσαν. Κάποιος τελικά συγκινήθηκε και την ακολούθησε. Φτάνοντας είχε γίνει η δολοφονία και αντί να συλλάβουν το δολοφόνο, έβγαλαν χειροπέδες στον Παύλο ο οποίος σήκωσε την μπλούζα του και λέει «Με μαχαίρωσε θα με συλλάβετε και από πάνω;». Και έδειξε το δολοφόνο του. Μία αστυνομικός τότε είπε: «Είπαμε όχι και μαχαίρια!» που σημαίνει ότι γνώριζαν από πριν".

Η μάρτυρας περιέγραψε στην αρχή της κατάθεσης της τις στιγμές που ακολούθησαν όταν είδε κάτωχρο τον πατέρα του Παύλου, να προσπαθεί να της πει πως έγινε κάτι σοβαρό και πως έπρεπε να πάνε στο Νοσοκομείο. "Κατάλαβα πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Πόσο κακό δεν ήξερα.." Με σπασμένη την φωνή αναφέρθηκε σε όσα έγιναν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας μέχρι που αντίκρισε στο νεκροτομείο το παιδί της. "Δεν φαινόταν φοβισμένος, ούτε ταλαιπωρημένος. Ήταν ήρεμος, κοιμόταν.."

Νωρίτερα πριν ξεκινήσει η κατάθεση της Μαγδας Φύσσα, η πλευρά του Ιωάννη Λαγού, μοναδικού παρόντα από τη θεωρούμενη διευθυντική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, έθεσε θέμα δημοσιότητας της δίκης ζητώντας τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων "και με δικά μας Μέσα.. καθώς τα ΜΜΕ ελέγχονται από την άλλη πλευρά".

Στο αίτημα συντάχθηκαν κάποιοι εκ των κατηγορουμένων μεταξύ των οποίων ο απόντας Γιώργος Ρουπακιάς, οι πρώην βουλευτές Ηλίας Παναγιώταρος και Χρήστος Παππάς καθώς και ο "πυρηναρχης" της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα Γιώργος Πανταζής.

Αντιτάχθηκαν στο αίτημα ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος ,η σύζυγος του Ελένη Ζαρούλια καθώς και οι Ηλίας Κασιδιάρης, Στάθης Μπούκουρας , Γιώργος Γερμενης και Χρυσοβαλαντης Αλεξόπουλος .

Το δικαστήριο με ανάλογη εισαγγελική πρόταση απέρριψε το αίτημα.

