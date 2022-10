Οικονομία

Τρόλεϊ: Παράνομη η στάση εργασίας - Κυκλοφορούν κανονικά

Η ανακοίνωση της διοίκησης της ΟΣΥ για την στάση εργασίας στα τρόλεϊ.



Κανονικά θα κυκλοφορήσουν σήμερα τα τρόλεϊ, στους δρόμους της Αθήνας.

Η στάση εργασίας των εργαζομένων κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της διοίκησης της ΟΣΥ.

Η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ είχε εξαγγείλει για σήμερα Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στάση εργασίας από τις 10 π.μ έως τις 2μ.μ στα τρόλεϊ .

