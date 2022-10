Πολιτική

Ερντογάν: Τα σύνορα της καρδιάς μας εκτείνονται σε τρεις ηπείρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Τούρκο πρόεδρο. Εκτενείς αναφορές στα τουρκικά ΜΜΕ για το θέμα των F16.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε την ρητορική του για τα σύνορα της καρδιάς του σε μια περίοδο που η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι στα ύψη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Ερντογάν είπε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία δεν αποτελείται από τα σύνορα που φαίνονται στον χάρτη της. Τα σύνορα της καρδιάς μας, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι τόσο πλατιά όσο περιγράφονται από τους προγόνους μας που μιλούσαν για 3 ηπείρους και 7 κλίματα. Μάλιστα, είπε ότι επιδιώκουν μία μεγάλη και ισχυρή Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλιν μιλώντας στο Κανάλ24 ανέφερε ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να δει τα όρια της δικής της εξουσίας και να έχει σωστές σχέσεις με την Τουρκία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η σύγκρουση μπορεί να προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα στους Έλληνες πολιτικούς βραχυπρόθεσμα». «Δεν έχουμε πρόβλημα να είμαστε σε έναν αγώνα που θα καταναλώνει την ενέργεια και των δύο πλευρών», είπε ακόμα ο Καλίν.

Την ίδια ώρα, όσον αφορά την εξέλιξη στο νομοσχέδιο περί Εθνικής Άμυνας που βρίσκεται ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου, στην Τουρκία πανηγυρίζουν από το βράδυ της Τρίτης.

Από το εν λόγω νομοσχέδιο αφαιρέθηκαν οι δύο όροι για την πώληση F16 στην Τουρκία, ένας εκ των οποίων είναι να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδας.

Τουρκικά μέσα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για υποχώρηση των ΗΠΑ, ότι είναι διπλωματική νίκη της Τουρκίας και πως από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει δήθεν η παράδοση των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Συνδέουν μάλιστα την εξέλιξη αυτή με τη συνάντηση του εκπροσώπου της τουρκικής Προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν.

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει τελειώσει, συμφωνήθηκε οι δύο όροι να επανέλθουν προς συζήτηση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Ιούνιο στις ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό - Θείος 12χρονης: παντρεμένο ζευγάρι ήθελε ραντεβού για να βιάσει το κορίτσι

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής - Συνελήφη παίκτρια ριάλιτι

“Smyrna di Levante”: Θεσσαλονίκη – Σμύρνη ενώθηκαν με πλοίο (εικόνες)