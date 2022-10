Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού” – Κολωνός: Είχαμε δεχθεί κλήση για την 12χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανώνυμη κλήση για στήριξη της 12χρονης από τον Κολωνό είχε δεχθεί το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η εξακρίβωση της υπόθεσης και η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού.

Αρχές Σεπτεμβρίου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχθηκε ανώνυμη κλήση, χωρίς να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία, για να υποστηρίξει συμβουλευτικά και να κατευθύνει τους οικείους ανήλικης που είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από ενήλικο άνδρα.

Οι άνθρωποι του Οργανισμού έδωσαν άμεσα τις απαραίτητες κατευθύνσεις και ζήτησαν να μιλήσουν, τόσο με το ίδιο το παιδί, όσο και με τους γονείς του, με στόχο να τους στηρίξουν.

Το παιδί δεν ήθελε να μιλήσει και οι γονείς δεν επικοινώνησαν ποτέ με τη Γραμμή Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μην έχοντας κάποιο στοιχείο κατηύθυνε την οικογένεια να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ανηλίκων.

Από τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του δεν ήταν δυνατή η συσχέτιση της κλήσης με την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό.

Σήμερα, και σε συνέχεια της δημοσιότητας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαπίστωσε και επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το ιστορικό, ότι η κλήση που δέχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 αφορούσε στην υπόθεση κακοποίησης της 12χρονης.

Ο Οργανισμός έχει ζητήσει να στηρίξει το παιδί, και μετά από σχετική σύσταση αναμένει την έγκριση και συναίνεση των γονέων και των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία κατάθεσης της 12χρονης.

Στη συνέχεια, η 12χρονη μπορεί να υποστηριχτεί στο θεραπευτικό κέντρο «Το Σπίτι του Παιδιού», το πρώτο στην Ελλάδα Κέντρο Ημέρας για την εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, θύματα κάθε μορφής κακοποίησης.

#ΜένειΜυστικό #MeneiMystiko

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό ενημερώνει για το ιστορικό της υπόθεσης και, για ακόμη μία φορά, επισημαίνει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και στα αδιέξοδα που βιώνουν τα παιδιά, αλλά και οι οικογένειές τους μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια έχοντας δωρεάν και άμεση πρόσβαση σε ενημέρωση και υποστήριξη.

Καθημερινά, παιδιά πεθαίνουν ψυχικά και σωματικά από τη φρίκη της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ αυτό συνεχίζει να «Μένει Μυστικό». Μόνο το Α’ Εξάμηνο του 2022 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε 557 ανώνυμες και επώνυμες αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης που αφορούσαν στο σύνολο τους 964 παιδιά. Από αυτά τα 964 παιδιά, τα 14 - μόνο! - αφορούσαν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Τα Στατιστικά του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μιλούν από μόνα τους, πίσω από κάθε έναν από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται μία οικογένεια, ένα παιδί που υποφέρει. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι το «Χαμόγελο» τη δεδομένη στιγμή, ως Κέντρο Αναφοράς στην Ελλάδα για κάθε παιδί σε κίνδυνο.

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά προκειμένου να οργανώνουν τη μέρα τους. Τους τελευταίους 17 μήνες «Το Χαμόγελο του Παιδιού» χειρίστηκε 25 υποθέσεις εφήβων τα οποία έφυγαν από το σπίτι τους με στόχο να συναντήσουν ένα άτομο που γνώρισαν σε εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης. Το πρόβλημα είναι εδώ, είναι υπαρκτό.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εδώ και 27 χρόνια δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση του φαινομένου, καταθέτοντας 27 χρόνια τώρα συγκεκριμένες προτάσεις προς ανοιχτό διάλογο με αποκορύφωμα την Πανελλαδική Εκστρατεία «Μένει Μυστικό», η οποία ως στόχο έχει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα για την προστασία κάθε παιδιού από τη σεξουαλική κακοποίηση.

Μπείτε ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για το φαινόμενο, να διαβάσετε πραγματικές ιστορίες παιδιών, να βρείτε στατιστικά στοιχεία από την Ελλάδα και τον κόσμο και κυρίως να γνωρίσετε την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν όλα όσα έχουν υποστεί.

Είναι απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα κατά πρόσωπο χωρίς να αρνούμαστε την πραγματικότητα ή να υποβιβάζουμε όσους μιλούν. Η σεξουαλική κακοποίηση συμβαίνει δίπλα μας: χρειάζεται θάρρος, διαρκής προσπάθεια και καλές πρακτικές για να αντιμετωπιστεί σωστά από όλους όσοι εμπλέκονται.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά. Οι κλήσεις προς την Γραμμή 1056 είναι δωρεάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Θεσσαλονίκη: Ισόβια για τον φόνο στο ζαχαροπλαστείο

Πυροβολισμοί στο ΑΠΘ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Βόλος: γυναίκα γέννησε νεκρό το μωρό της