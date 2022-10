Οικονομία

ΔΝΤ - Σταϊκούρας για ενεργειακή κρίση: Οι έξι άξονες για επιτυχή διαχείριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ΥΠΟΙΚ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τον υψηλό πληθωρισμό σε κλειστή συζήτηση με την επικεφαλής του ΔΝΤ.

Την ανάγκη η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη της να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές προκλήσεις που δημιουργούν η ενεργειακή κρίση και ο υψηλός πληθωρισμός, εφαρμόζοντας πολιτικές οι οποίες επιτυγχάνουν τη βέλτιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών απαιτήσεων, ανέδειξε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη σημερινή τοποθέτησή του σε κλειστή συζήτηση με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) κυρία Kristalina Georgieva και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Όπως επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας, «ο πληθωρισμός πλήττει έντονα τα νοικοκυριά και απειλεί τον παραγωγικό ιστό των οικονομιών μας. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση της ενεργειακής κρίσης».

Προς αυτή την κατεύθυνση, έθεσε έξι άξονες πολιτικών που πρέπει να υλοποιηθούν:

1ον. Συντονισμός των εθνικών πολιτικών, όπως συνέβη κατά την περίοδο της πανδημίας. «Το πλέον πιεστικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι η τεράστια αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, η οποία συμπαρασύρει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί συντονισμένα το πρόβλημα αυτό, η Ελλάδα έχει προτείνει ένα, κατάλληλα ισορροπημένο, πλαφόν στην ευρωπαϊκή χονδρική αγορά φυσικού αερίου», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

2ον. Αξιοποίηση των υπερκερδών των εταιρειών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, για τη στήριξη της κοινωνίας. «Γι' αυτόν τον σκοπό, στην Ελλάδα εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο σχήμα χρηματοδότησης, που χρησιμοποιεί τα υπερκέρδη των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

3ον. Καθιέρωση οικονομικών κινήτρων και εκστρατεία επικοινωνίας, με στόχο την εθελοντική μείωση της ενεργειακής ζήτησης και την αύξηση της αποδοτικότητας στην κατανάλωση ενέργειας.

4ον. Διασφάλιση ότι τα μέτρα στήριξης εξακολουθούν να είναι προσωρινά, στοχευμένα και επαρκώς προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των εθνικών οικονομιών.

5ον. Ενίσχυση της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε η δυναμική του πληθωρισμού σε μισθούς και τιμές να μην αποβεί σε βάρος των επιπέδων απασχόλησης.

6ον. Περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και τονώνουν τις επενδύσεις, την απασχόληση και την παραγωγικότητα.

Ο υπουργός Οικονομικών συμμετείχε, επίσης, σήμερα στην 8η συνάντηση της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι «το πρωτόγνωρο μείγμα προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση των οικονομιών μας και να προωθηθούν η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα. Αυτό όχι απλώς συμβαδίζει, αλλά στην πραγματικότητα επιβάλλει την υιοθέτηση πολιτικών που βελτιώνουν την κλιματική μετάβαση και την ενεργειακή ανεξαρτησία, ενώ παράλληλα διατηρούν βιώσιμο τη διεθνή εμπορία ενέργειας. Στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης, οι πολιτικές αυτές, επιπροσθέτως, θα συνεισφέρουν ώστε οι τιμές της ενέργειας να σταθεροποιηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα».

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ακόμα ότι «η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις νέες αυτές προκλήσεις, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζει διαρκώς το μείγμα πολιτικής της με τους κλιματικούς στόχους της. Με την προσέγγιση αυτή, υπηρετεί την πράσινη μετάβαση και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλειά της. Πριν από λίγους μήνες, ο πρώτος Εθνικός Κλιματικός Νόμος θέσπισε ένα σύγχρονο πλαίσιο για την έξυπνη, αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα. Επίσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ευρύ χαρτοφυλάκιο βιώσιμων επενδύσεων βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή και θα ενδυναμωθεί περαιτέρω υπό την "ομπρέλα" του RePower EU. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να προωθεί συστηματικά την ενσωμάτωση κλιματικών διαστάσεων στις μακροοικονομικές, δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές».