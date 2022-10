Οικονομία

ΔΝΤ: Μεγάλη μείωση του δημοσίου χρέους το 2027

Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Του Νίκου Ρογκάκου

Πολύ χαμηλότερο θα είναι το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα το 2027, όπως προβλέπει το ΔΝΤ, και οι εκτιμήσεις αυτές είναι κοντά στις ελληνικές.

Ειδικότερα, το φράγμα του 150% του ΑΕΠ θα σπάσει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχεδόν προσυπογράφοντας παράλληλα τις προβλέψεις της κυβέρνησης για πέρασμα σε πρωτογενές πλεόνασμα το 2023.

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του ΔΝΤ αποτυπώνονται στην έκθεση Fiscal Monitor η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα .Σύμφωνα με αυτές, το πρωτογενές έλλειμμα φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8% του ΑΕΠ ( 1,7% προβλέπει το προσχέδιο προϋπολογισμού) και του χρόνου θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα 0,9% όταν ο πήχης στο προσχέδιο μπαίνει στο 0,7%.

Στη συνέχεια και έως το 2027 το ΔΝΤ φαίνεται να «τσιμπάει» ελαφρά προς τα πάνω τις προβλέψεις του με το πρωτογενές πλεόνασμα να εκτιμάται σε 1,4% το 2024, σε 1,6% το 2025 σε 1,9% το 2026 και 2% το 2027.

Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα το δημόσιο χρέος θα καταγράψει βουτιά σχεδόν 30 μονάδων. Από 177,7% του ΑΕΠ φέτος, θα υποχωρήσει σε 169,8% το 2023 και στη συνέχεια με ετήσια πτώση της τάξεως τω 5 μονάδων θα βρεθεί το 2026 στο 154,4% του ΑΕΠ και το 2027 στο 149,9% του ΑΕΠ.

Έσοδα και δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ διαγράφουν πτωτική τροχιά σε ορίζοντα πενταετίας .Τα έσοδα γενικής κυβέρνησης από 47,6% του ΑΕΠ φέτος συρρικνώνονται σε 43,6% του ΑΕΠ το 2027 αλλά και οι δαπάνες γενικής κυβέρνησης από το 52% του ΑΕΠ φέτος περιορίζονται στο 44,3% του ΑΕΠ το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ.

Το αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης παραμένει ελλειμματικό έως και το 2027. Από 4,4% του ΑΕΠ φέτος περιορίζεται σε 1,9% το 2023, υποχωρεί κάτω από 1% του ΑΕΠ μετά το 2025 και καταλήγει σε 0,7% του ΑΕΠ το 2027.

