“The 2Night Show” - Φαραζή: Η αποχή από την τηλεόραση και οι “Παγιδευμένοι” (βίντεο)

Η σειρά που στάθηκε η αφορμή για να γνωρίσει τον άντρα της ζωής της. Γιατί πήρε τη μεγάλη απόφαση να απέχει 12 χρόνια από την τηλεόραση.



Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show» βρέθηκε η ηθοποιός Σοφία Φαραζή.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στην σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι» εξηγεί πώς η τηλεοπτική σειρά «Big Bang» στάθηκε η αφορμή για να γνωρίσει τον άντρα της ζωής της, αλλά και γιατί πήρε τη μεγάλη απόφαση να απέχει 12 χρόνια από την τηλεόραση.



«Δεν έκανα τηλεόραση αφότου γέννησα, έκανα μόνο θέατρο» είπε αρχικά και συνέχισε: «Έκλεισα το τηλέφωνό μου μετά το Litsa.com γιατί ήθελα να κάνω παιδί. Δεν είχα σκεφτεί ότι θα φύγω για τόσο πολύ, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω».



Για την γνωριμία με τον σύζυγό της είπε: «Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε και παντρευτήκαμε μέσα σε έναν χρόνο. Είμαστε μαζί 14 χρόνια». «Δεν ήθελα να παντρευτώ ούτε να κάνω παιδί μέχρι που γνώρισα τον Νάσο» ανέφερε ακόμα.

Για το αν υπήρξε στιγμή στη ζωή της που σκέφτηκε να αποσυρθεί από την υποκριτική δήλωσε: «Πέρασα μία φάση της ζωής μου τα τελευταία 4-5 χρόνια που δεν ήξερα αν ήθελα να είμαι σε αυτόν τον χώρο ή όχι. Ξεκίνησε από δύο θανάτους που έγιναν στην οικογένειά μας, ήταν μετά την τελευταία παράσταση που έκανα πριν από την πανδημία. Δεν αισθανόμουν καλά με τον εαυτό μου».

Η ηθοποιός μίλησε και για τις μεγάλες της συνεργασίες με τον Μανούσο Μανουσάκη και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.



Επίσης αποκάλυψε ποιο πρόβλημα της είχε πει ο Σταμάτης Φασουλής ότι θα αντιμετωπίσει στα 40 της. Ποιο στοιχείο τη συνδέει, οικογενειακά, με τον Θανάση Αλευρά και τη Ματίνα Νικολάου. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πώς αντέδρασε η μονάκριβη κόρη της με την επιστροφή της στην τηλεόραση.

