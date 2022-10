Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Σύζυγος είπε ψέματα για να βρεθεί στο αυτόφωρο και να γλιτώσει την… γκρίνια της γυναίκας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας παραδέχθηκε ψευδώς στην αστυνομία ότι χτύπησε την σύζυγό του. Τι είπαν στις απολογίες τους ο 40χρονος και η σύζυγός του.



Ένας άντρας στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να γλιτώσει την γκρίνια της γυναίκας του προτίμησε να περάσει την νύχτα στο αυτόφωρο.

Η υπόθεση έφτασε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με τον 40χρονο να βρίσκεται κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, καθώς παραδέχθηκε ψευδώς στην αστυνομία ότι χτύπησε την σύζυγό του, προκειμένου οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα όπου πέρασε την νύχτα μέχρι να φτάσει η ώρα για το δικαστήριο.

Η γυναίκα φέρεται να έπαθε «υστερία» όταν επέστρεψε από την εργασία της και είδε το σπίτι αναστατωμένο. Την αστυνομία φέρεται πως ειδοποίησαν γείτονες όταν άκουσαν τις φωνές από το διαμέρισμα που μένει το ζευγάρι με τα τέσσερα παιδιά του. Όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο βρήκαν την γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση και τους ανέφερε ότι ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει. Ο 40χρονος αντί να αρνηθεί την πράξη του, αφού δεν ίσχυε η καταγγελία της γυναίκας, είπε στους αστυνομικούς πως πράγματι έχει χτυπήσει την σύζυγό του και έτσι συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Στην κατάθεσή της ενώπιον του δικαστηρίου η γυναίκα ζήτησε συγγνώμη που τον έφερε σε τέτοια δύσκολη θέση αλλά και από τις Αρχές για την άσκοπη κινητοποίηση.

Ο 40χρονος που κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, μόλις ξεκίνησε την απολογία του ζήτησε και εκείνος συγγνώμη από το δικαστήριο και από την αστυνομία που τους απασχόλησαν χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, αφού παραδέχτηκε ότι δεν έγινε τίποτε από όλα αυτά που είπαν με τη σύζυγό του στην αστυνομία.

Το δικαστήριο τελικά αθώωσε τον 40χρονο λόγω αμφιβολιών.





Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Τροχαίο - Λαμία: Καρέ καρέ η παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο (βίντεο)

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκίνησε η διάθεση του