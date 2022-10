Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανατροπή με εκπτώσεις από διυλιστήρια και εταιρείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους καταναλωτές, με την ανακοίνωση εκπτώσεων που οδήγησαν σε τιμές από 1,33 ευρώ το λίτρο.

Από 1,33 ευρώ το λίτρο ξεκινούν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης που άρχισε από σήμερα να διατίθεται στην αγορά, σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των προηγούμενων ημερών ύστερα από τις εκπτώσεις που έγιναν γνωστές χθες και σήμερα.

Συγκεκριμένα η τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης από τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ - μετά την έκπτωση στις εταιρίες εμπορίας, που ανέρχεται σε 6 λεπτά προ ΦΠΑ ή 7,5 λεπτά με ΦΠΑ, ανά λίτρο - διαμορφώθηκε σήμερα το πρωί στο 1,31 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με πηγές της Hellenic Energy, η τιμή αυτή μαζί με τα περιθώρια των εταιριών εμπορίας, εκτιμάται ότι θα πρέπει να οδηγήσει την τιμή διάθεσης στον τελικό καταναλωτή από 1,37 έως 1,39 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρα, η ΕΚΟ προχωρά σε επιπλέον έκπτωση 5% έως τις 21 Νοεμβρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η τιμή από την εν λόγω εταιρία εμπορίας να είναι 1,33 ευρώ ανά λίτρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα

Αγρίνιο: Νεαρός αυτοϊκανοποιούταν έξω από Δημοτικό Σχολείο